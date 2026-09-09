“Comete un error”: UDI cuestiona a Tomás Rau por desmarcarse de meta de bajar la cesantía al 6%

El presidente de la UDI puntualizó que el episodio protagonizado por Tomás Rau es parte del “ruido” que existe en el Gabinete, en alusión a las controversias protagonizadas por Fernando Barros e Iván Poduje.

Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, salió al paso de las declaraciones del ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien se desmarcó de la meta impuesta por el Gobierno de bajar la cesantía al 6% al fin de la administración de José Antonio Kast.

“Esa es una meta que impuso el ministro de Hacienda. Si usted revisa mis intervenciones, yo he sido bastante más cauto”, fueron las palabras de Rau en EmolTV, cuando se le consultó sobre este compromiso del Ejecutivo.

Ante esto, el timonel de la UDI cuestionó en radio Universo que “el ministro Rau comete un error de, en el fondo, si tú quieres, de ser extremadamente transparente en el sentido de decir lo que él piensa”.

“El objetivo del Gobierno está claro. Aquí, el que habla a nombre del Gobierno, fija las metas del Gobierno y le dan instrucciones a sus ministros para que hagan lo que tengan que hacer para cumplir con la meta, es el presidente Kast”, puntualizó Guillermo Ramírez.

Ramírez precisó que “el presidente Kast ha dicho que es un 6%, lo mismo ha dicho el ministro Quiroz. El ministro Quiroz ha dicho que los proyectos que está impulsando, entre ellos ahora el de la casa propia, que va a reactivar la la construcción, apuntan en ese sentido, de ir bajando el desempleo”.

El presidente de la UDI puntualizó que el episodio protagonizado por Tomás Rau es parte del “ruido” que existe en el Gabinete, a lo que se suma la disputa verbal entre el titular de Defensa, Fernando Barros, y la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y lo expresado por Iván Poduje sobre el escenario económico actual.

“La verdad es que hay ruido, sin duda, y eso tiene que mejorar. Pero al final, y esto también es cierto, cuando se termine este Gobierno, el ruido va haber desaparecido, las palabras se las lleva al viento, y lo que va a quedar es lo que el gobierno logró o no logró hacer”, enfatizó Guillermo Ramírez.

El timonel agregó que “el ruido es incómodo, sí; hay que mejorar ese aspecto, de todas maneras; es bueno hacer noticias por dichos o contradicciones, o temas del ministro, no; pero en la medida en que la agenda siga avanzando y los proyectos se sigan aprobando, yo creo que eso es lo que queda”.