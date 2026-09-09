El primer gran desafío de John Ternus en Apple: iPhone plegable debuta con dudas de los inversores

Solo ocho días lleva John Ternus como el nuevo CEO de Apple. Pero el insider, que ha pasado casi la mitad de su vida en la compañía, ya hizo su debut en uno de los eventos tecnológicos más esperados del año: el Apple Event 2026.

Tal como se esperaba, la compañía no lanzó el iPhone 18 en este evento, sino que sus modelos Pro y Pro Max. Pero las miradas se las robó el iPhone Duo, el primer teléfono inteligente plegable de Apple. A diferencia del Galaxy Fold que Samsung lanzó en 2019 —el primero de la nueva era de los teléfonos plegables—, éste modelo se asemeja más a un libro y se cierra de la misma forma que uno.

“Otros han creado dispositivos plegables que simplemente parecen dos teléfonos unidos de forma incómoda. El resultado es una pantalla cuadrada poco adecuada para la manera en que la gente los utiliza”, explicó Ternus.

Entre sus especificaciones técnicas se cuenta una pantalla de 5,3 pulgadas al cerrar el teléfono y de 7,7 al desplegarlo, dos cámaras frontales de 12 megapíxeles y dos en su parte trasera de 48 megapixeles, además de opciones de almacenamiento que van desde 256 GB a 2 terabytes. Dependiendo de la capacidad de almacenamiento, su precio fluctúa entre los US$1.999 a US$3.199 (entre $2.499.990 y $4.059.990). También ofrece 31 horas de autonomía o 44, si es que el usuario no despliega la pantalla.

Una de sus novedades al momento de tomar fotografías es que la pantalla exterior muestra una vista previa en tiempo real al usuario y que el propio teléfono detecta el instante en el que capturar la imagen, sin necesidad de un temporizador.

También, su formato horizontal permite ejecutar acciones similares a las de un iPad y poder utilizar el Apple Pencil Pro. Uno de los aspectos que la compañía dejó atrás, probablemente para no aumentar en demasía el tamaño del celular, fue la identificación facial. En su lugar, utiliza un sensor táctil. Su peso es de 254 gramos.

Los inversores, no obstante, reaccionaron con cautela al lanzamiento. Según recoge Reuters, la acción de Apple cayó 1,5% durante la jornada. El mercado teme que los altos precios de estos nuevos productos, en particular del iPhone Duo, limite las ventas.