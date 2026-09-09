Cancillería espera que Brandon Judd entregue antecedentes sobre 18-O para derivarlos a Fiscalía

“No hemos recibido la información, la hemos solicitado formalmente y esperamos recibirla apenas el embajador cuente con ella y nos la ponga a disposición”, dejó en claro Pérez Mackenna.

El canciller Francisco Pérez Mackenna se refirió a la breve reunión que sostuvo con Brandon Judd, luego que el embajador de Estados Unidos en Chile planteara en un primer momento que contaba con antecedentes sobre los hechos de violencia ocurridos en el estallido social.

Sin embargo, tras la cita con el ministro de Relaciones Exteriores, Judd aclaró que “no tenemos datos concretos sobre individuos específicos ni sobre grupos determinados” que actuaron el 18-O y que el origen de sus palabras se sustentan en declaraciones de políticos de la época.

Ante esto, Pérez Mackenna explicó en conferencia de prensa que “el embajador ha manifestado su disposición a hacer llegar información de la que disponga. La Cancillería tiene que hacer su trabajo, custodiar los intereses de Chile y disponer los medios para que el resto de las instituciones trabajen con esta información. Una vez que la Cancillería reciba la información, esta será derivada a la Fiscalía Nacional y a los organismos competentes para su evaluación”.

El titular de Cancillería recalcó que “para este Gobierno es de máxima importancia toda información que contribuya a esclarecer los hechos ocurridos durante ese periodo y ponerla a disposición para dar con los responsables de los actos de violencia”.

“No hemos recibido la información, la hemos solicitado formalmente y esperamos recibirla apenas el embajador cuente con ella y nos la ponga a disposición”, dejó en claro Pérez Mackenna.

En esta línea, el ministro de RR.EE. precisó que “nosotros hemos solicitado la información, no la tenemos disponible aún y tenemos que esperar que esta información se ponga a disposición nuestra para poder hacer lo que ya le conté, que es ponerla a disposición de los organismos competentes para su evaluación y posterior acción”.

Consultado sobre la tendencia de Brandon Judd a comentar asuntos de la política interna de Chile, Pérez Mackenna aseveró que “los embajadores en general no deben opinar sobre la política interna en los países en que están”.

“Eso se lo hemos hecho saber al embajador Judd en varias oportunidades y hoy día fue exactamente ese uno de los temas que tocamos. Así que eso está cubierto por lo que hemos hecho siempre y hoy día no es la excepción”, sentenció.