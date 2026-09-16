El plan que prepara el Gobierno para combatir crisis laboral

Las medidas que incluiría el plan del Ejecutivo tendrán el objetivo de generar más de 25 mil puestos de trabajo en el cuarto trimestre.

Un complejo momento atraviesa el país producto del alza en el desempleo, el cual se situó en 9,5% en el último trimestre móvil, alcanzando su mayor nivel en cinco años.

Junto con ello, el crecimiento de la economía ha estado peor de lo que se proyectaba a fines del año pasado. La actividad entre enero y julio acumula una caída de 0,4% y las previsiones para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre no alcanzan el 1%.

Bajo este contexto, el Gobierno está preparando un plan que contempla medidas de corto plazo, con el objetivo de frenar el desempleo durante los últimos meses del año. De acuerdo a las estimaciones preliminares del Ejecutivo, se busca crear 25 mil empleos con estas iniciativas en el cuarto trimestre.

Dicho número se añade a otros 25 mil puestos de trabajo que se generarían con los subsidios que están incluidos en el programa “modo empleo”.

Se espera que el plan se anuncie a fin de mes, luego de que se conozca la cifra de desempleo del trimestre junio-agosto, la cual se publicará el 30 de septiembre.

En el diseño del plan están involucrados los ministerios de Hacienda, Trabajo, Obras Públicas, Vivienda y la Subsecretaría de Desarrollo Regional, según consignó La Tercera.

Los ejes del plan del Gobierno que busca combatir el desempleo

Uno de los ejes tiene que ver con acelerar la inversión pública por medio de los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda, particularmente por el rezago en la ejecución que tiene el ministerio de Obras Públicas.

También se contempla la acción de los municipios, donde la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) se encargará de coordinar el programa con ellos. En concreto, se busca acelerar la cartera de proyectos de obras municipales que estén listos para comenzar su ejecución y que a la vez generen más empleo.

Sumado a ello, el plan contempla fortalecer los subsidios al empleo, potenciando el Subsidio Unificado al Empleo (SUE), cuya ley se aprobó en marzo antes del cambio de Gobierno.

Finalmente, el último eje tiene que ver con medidas dirigidas hacia las zonas rurales. Se baraja la posibilidad de que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) contrate personal para limpieza de los bosques de cara al periodo de verano, como trabajo preventivo contra incendios.