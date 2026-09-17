Corte declara inadmisible recurso del Club de Huasos y ratifica clausura de medialuna en Peñalolén

El tribunal de alzada declaró inadmisible el recurso presentado por el Club de Huasos de Peñalolén para revertir el cierre del recinto.

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de protección presentado por el Club de Huasos de Peñalolén, mediante el cual la organización buscaba dejar sin efecto la clausura de la medialuna ubicada en Avenida Diagonal Las Torres.

El cierre había sido dispuesto por el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, luego de que el municipio detectara que el lugar funcionaba sin patente comercial, mantenía obras sin regularizar y se encontraba emplazado en un área catalogada como de alto riesgo geofísico.

Corte declara inadmisible recurso del Club de Huasos

La organización cuestionó la medida ante la Justicia, argumentando, entre otros puntos, eventuales deficiencias en la notificación municipal y una supuesta desviación de los objetivos establecidos en el decreto de clausura.

Con la resolución de la Corte, la acción judicial no prosperó y la clausura del recinto se mantiene vigente. Tras conocer el fallo, el alcalde Miguel Concha defendió la fiscalización realizada por el municipio y afirmó: “En Peñalolén las reglas se cumplen, y cuando un recinto funciona de forma clandestina e irregular, el municipio tiene el deber de actuar. Con esta decisión de la Justicia, podemos seguir avanzando en una comuna donde la fiscalización se toma en serio”, sostuvo el jefe comunal.

La autoridad comunal agregó que el municipio mantendrá su postura frente a los incumplimientos detectados y descartó establecer excepciones para determinadas organizaciones. “Las decisiones que tomamos se hacen pensando en el bienestar de Peñalolén y en el cumplimiento de las normas, no en las presiones de turno. No vamos a hacer excepciones ni vamos a retroceder porque un grupo que incurre en una irregularidad tenga más contactos y más recursos que otro”, afirmó Concha.