Nicolás Grau advierte consecuencias de “gobierno de emergencia” de Kast: “Echaron abajo las expectativas económicas”

“Si la principal autoridad y el gobierno están señalando que el país está en una situación catastrófica, la gente de repente se empieza a creer eso”, agregó el ex titular de Hacienda.

AGENCIA UNO

Nicolás Grau, ex ministro de Hacienda y Economía, entregó un análisis del presente económico del país a la luz de las cifras del segundo semestre, que apuntan a una recesión técnica.

En entrevista con radio Infinita, el otrora secretario de Estado planteó que la postura del Gobierno de José Antonio Kast de “una administración de emergencia” terminó generando un efecto negativo en los indicadores.

“Todo un discurso probablemente con el afán de generar condiciones para hacer ciertos cambios; echaron abajo las expectativas de la economía. Y las expectativas de la economía, por supuesto, son importantes”, expresó Grau.

El militante del Frente Amplio cuestionó que “si la principal autoridad y el gobierno están señalando que el país está en una situación catastrófica, la gente de repente se empieza a creer eso”.

Nicolás Grau también hizo hincapié al bencinazo, aseverando que “si uno tiene un shock malo de afuera, el rol principal de la política macroeconómica es suavizar el impacto de ese shock para la actividad”.

“Si la economía baja, producto de que hay un diseño macroeconómico que no suaviza suficientemente el shock como lo debiera hacer, finalmente eso genera desempleo, y también genera menos recursos fiscales”, argumentó el ex titular de Hacienda.

Respecto a la discusión de la megarreforma, Nicolás Grau puntualizó que desde Hacienda estuvieron “disponibles a perder USD 2.000 millones al año, no solo por una vez, sino que todos los años sucesivamente, para hacer la reforma que querían hacer, y no estaban disponibles a menos que eso”.

“El Gobierno también tomó una decisión que tiene digamos pro y contra de pedir USD 6.000 millones más de deuda, de espacio de deuda, por distintas razones al Congreso; por lo tanto había espacio para hacer distintas cosas”, comentó.