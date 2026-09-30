Alza del desempleo, bencinas e Imacec: la “semana del terror” del Gobierno en materia económica

La presentación de la Ley de Presupuesto está marcada por una semana que mostró un aumento de la cesantía y de las bencinas, además de una proyección negativa del Imacec para este 2026.

“No hay mejor programa social que un buen trabajo”, fue parte del mensaje del presidente José Antonio Kast en la presentación de la Ley de Presupuesto 2027, la cual tendrá un aumento del gasto fiscal de 1,5%, en una semana marcada por las cifras de desempleo, una nueva alza de las bencinas y la proyección de un Imacec con números rojos.

La “semana del terror” en materia de economía para La Moneda comenzó con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informando que el desempleo llegó al 9,6% para el trimestre junio-agosto, cifra que llegó al 10,3% en el caso de las mujeres, mientras que las personas desocupadas subieron al 13%.

Desde el Ministerio de Economía, Daniel Mas, explicó estas cifras apuntando a los temporales que se registraron en los meses de invierno y una situación estructural: “Una economía que crece poco y no crea suficiente empleo formal”.

Ante este escenario, Mas aseveró que este trimestre debería ser el último con baja actividad económica y “esperamos que desde el próximo reporte esto empiece a repuntar”.

Alza de bencinas marcada por la parafina

Durante la jornada se conoció una nueva alza de los combustibles, marcada por el fin del congelamiento del precio de la parafina, lo que llevó a que su valor se disparara en $281,8 por litro.

En el caso del diésel, la subida fue de $95 por litro y para las bencinas fue de $39,4 por litro.

Frente a este incremento, el ministro Jorge Quiroz lo justificó apuntando a una baja en la demanda por la llegada la primavera.

“Hoy día nadie consume parafina porque a estas temperaturas la verdad es que el consumo es mínimo, y ese es el motivo por el cual se descontinuó, pero en el caso de la bencina, nos hemos ido a un ritmo más pausado”, aseveró el titular de Hacienda.

En esta línea, Quiroz defendió la no aplicación del MEPCO, apuntando que “si se hubiesen seguido las reglas del MEPCO, hoy día estaríamos prácticamente con los mismos precios que tenemos, porque habría subido de a poco, pero habría llegado igual y habríamos gastado en el camino unos 2.200 millones de dólares que nos hacen falta”.

En tanto, se espera que el Banco Central de a conocer el nuevo Imacec del mes de agosto, el cual está precedido por un desplome del 5,7% en el Índice de Producción Industrial (IPI), según consignó el INE.

Esto, ya que la producción minera tuvo una disminución interanual de 11,7%, mientras que la producción manufacturera hizo lo propio en 2,6%.

Este escenario hizo que los expertos, como el economista Alejandro Fernández, proyecten una caída del 1,2% en el Imacec.

“Manteniendo algún optimismo para los cuatro meses restantes, hemos reducido nuestra proyección de crecimiento de 0,4% a 0,2% para este año”, puntualizo Fernández, quien no descartó cerrar el año con las cifras en rojo.