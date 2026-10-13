Estudio de Clapes UC calcula cuánto cuesta criar un hijo en Chile y revela el impacto económico para las madres

Un análisis de Clapes UC estimó el gasto acumulado de crianza según los ingresos familiares e incorporó el impacto económico de la brecha salarial que enfrentan las mujeres tras convertirse en madres.

Criar un hijo en Chile puede representar un gasto acumulado de $78,5 millones en los hogares de menores ingresos y llegar a $223,7 millones en las familias de mayores recursos, considerando desde el nacimiento hasta los 25 años.

Así lo estima un estudio de Clapes UC, que analizó el impacto económico de la crianza en distintos niveles socioeconómicos, en medio de la sostenida caída de la natalidad en el país.

Estudio de Clapes UC calcula cuánto cuesta criar un hijo en Chile

La investigación, titulada “Crisis de natalidad: ¿es buen negocio tener hijos en Chile”, fue elaborada por los investigadores Leonardo Hernández y Anja Uslar a partir de datos de la IX Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF).

Para calcular los montos, el análisis distinguió entre los hogares según su quintil de ingresos y estimó los costos asociados a la crianza durante los primeros 25 años de vida.

En el caso del quintil 1, que reúne a las familias de menores ingresos, el desembolso total proyectado alcanza los $78,5 millones, equivalentes a 1.979,7 UF.

En contraste, para el quintil 5, correspondiente a los hogares de mayores recursos, la cifra asciende a $223,7 millones, es decir, 5.637,6 UF.

De esta manera, la diferencia entre ambos grupos supera los $145 millones a lo largo del período analizado, lo que refleja cómo el costo de criar a un hijo varía según la situación económica de cada familia. La estimación considera el gasto acumulado desde el nacimiento hasta los 25 años, permitiendo dimensionar el compromiso financiero que implica la crianza a largo plazo.

Sin embargo, el estudio también incorpora un factor que va más allá de los gastos directos que es el costo asociado a la brecha salarial que enfrentan las mujeres tras convertirse en madres. Según el análisis, sus ingresos laborales son aproximadamente un 23% inferiores a los de hombres con características similares, una diferencia que influye en el costo económico de tener hijos.

Este impacto aumenta a medida que crecen los ingresos laborales de la madre, por lo que el costo de oportunidad también adquiere relevancia en los hogares de mayores recursos.

De esta forma, la investigación de Clapes UC busca ampliar la discusión sobre la natalidad en Chile, considerando tanto los gastos de crianza como los efectos económicos que la maternidad puede tener en la trayectoria laboral de las mujeres.