Las exigencias de los camioneros al Gobierno tras iniciar paro con bloqueo en San Antonio

“No entra ni sale ningún camión de los depósitos. Es una movilización indefinida”, confirmó el dirigente gremial Manuel Araya.

Más de 40 camioneros toman parte desde la noche del miércoles en San Antonio en el primer paro del gremio durante el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La movilización, que incluye el bloqueo total de depósitos de contenedores de carga en el puerto, comenzó a las 23:00 horas y, según sus organizadores, se mantendrá de manera indefinida.

De acuerdo con lo revelado por el presidente del gremio independiente de porteadores de la comuna de San Antonio (Agreporsai), Manuel Araya, el paro de los camioneros es para reclamar por el alza de combustibles y por la ampliación de la Ruta 78, la que contempla la instalación de cuatro nuevos pórticos con cobro TAG, según le explicó a radio Biobío.

Qué exigen los camioneros que iniciaron el paro en San Antonio

En declaraciones al citado medio, el dirigente sindical manifestó que “lo lamentamos por los camioneros que vienen viajando. Mantenemos el bloqueo. Es un bloqueo total. No entra ni sale ningún camión de los depósitos. Es una movilización indefinida“.

A la vez, Araya indicó que, a menos que sean contactados por la Subsecretaría de Economía, los camioneros seguirán con el paro y el bloqueo del acceso a los terminales en el puerto de San Antonio.

Respecto de sus exigencias al Gobierno, recalcó que “no queremos más mesas de trabajo. Queremos que alguien del gobierno, el subsecretario de Economía, Karl Franz Köhler, que nos recibió con muy buenas vibras en Santiago, se acerque para acá y haya una transferencia de tarifa en San Antonio“.

“Queremos que la gente nos entienda y que ojalá tener un buen término y luego, porque esto ya no podemos sostenerlo nosotros como dueños de camiones“, añadió el dirigente gremial.