El actor británico falleció en su casa de Los Ángeles tras enfrentar Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

El actor británico Patrick Stewart, reconocido mundialmente por sus papeles en Star Trek y X-Men, falleció a los 86 años en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos.

La noticia fue confirmada este jueves por su portavoz, Kelly Bush Novak, quien informó que el intérprete murió el miércoles tras atravesar una enfermedad que incluyó Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

Lo que se sabe de la muerte de Patrick Stewart, estrella de X-Men

De acuerdo con el comunicado difundido por su representante, el artista estuvo acompañado por sus familiares y amigos durante sus últimos momentos.

“Estuvo arropado por el cálido abrazo de su familia y amigos, rodeado de música en directo, oraciones, lágrimas, risas y esa profunda emoción que solo él era capaz de inspirar tras toda una vida de entrega hacia todos nosotros”, señaló el mensaje.

Stewart alcanzó fama internacional al interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation, serie que se extendió durante siete temporadas, y al profesor Charles Xavier en la saga cinematográfica X-Men. Ambos personajes marcaron su trayectoria y lo convirtieron en una figura emblemática de la ciencia ficción y las películas de superhéroes.

Además de su trabajo en televisión y cine, el actor desarrolló una extensa carrera teatral, especialmente vinculada a las obras de William Shakespeare.

Su fallecimiento deja atrás una carrera que conectó el teatro clásico con algunas de las franquicias más populares del cine y la televisión.