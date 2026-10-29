Escape de Bolsonaro a EE.UU. se habría planeado semanas antes de las elecciones en Brasil

Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio y residente en Estados Unidos desde 2025, habría sido uno de los principales artífices del plan.

La escape de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos habría sido planificada varias semanas antes de las elecciones presidenciales de Brasil, según una investigación del medio brasileño O Globo.

El reportaje reveló que el entorno del senador preparó distintas alternativas para abandonar el país ante una eventual derrota electoral, escenario que finalmente se concretó tras el balotaje en el que fue vencido por Luiz Inácio Lula da Silva.

De acuerdo con la publicación, Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio y residente en Estados Unidos desde 2025, habría sido uno de los principales artífices del plan. Junto al expresentador de Jovem Pan Paulo Figueiredo, habría sostenido conversaciones con funcionarios del gobierno de Donald Trump para gestionar la recepción del senador y su familia en caso de perder los comicios.

Según O Globo, el entorno de Bolsonaro contemplaba que cualquier resultado distinto de una victoria alimentaría una teoría de fraude electoral, pese a que no se habían presentado pruebas que la respaldaran.

En cuanto a la ruta de escape, el medio indicó que inicialmente se consideró la posibilidad de salir de Brasil a través de Venezuela, alternativa que finalmente fue descartada.

De esta forma, la salida se habría concretado por vía terrestre hacia Argentina, desde donde Flávio tomó un vuelo con destino a Miami, con una escala en Guayaquil, Ecuador. Sin embargo, la Policía Federal brasileña aún no ha confirmado oficialmente el recorrido exacto que realizó para llegar a Estados Unidos.

Por otra parte, el diario argentino Clarín informó que Santiago Caputo, principal asesor del presidente Javier Milei, también habría participado en el operativo.