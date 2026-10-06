Quiroz volvió a rebajar proyección de crecimiento para 2026 y justifica pedir 25.000 millones de endeudamiento

“Nos hemos propuesto tres metas: un crecimiento tendencial de un 4%, una tasa de desempleo que no supere un 6,5% y una consolidación fiscal con un déficit estructural de no más de 1,5% del PIB”, detalló Quiroz.

AGENCIA UNO

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, llegó hasta la Comisión Mixta del Presupuesto 2027, donde presentó el Estado de la Hacienda Pública, donde rebajó nuevamente la proyección de crecimiento para 2026, pasando de 2,1% a 0,7%.

El secretario de Estado justificó esta revisión apuntando al precio del cobre y planteó que “el 2026 sería el año más bajo desde 2003 y le resta al menos 1 punto al PIB. En pocos meses hemos cambiado la trayectoria fiscal y vamos en línea con la ruta establecida”.

“La recuperación ha sido más lenta de lo previsto y solo podrá levantarse cuando el programa económico esté en ejecución. Terminaremos este año con las cuentas fiscales más ordenadas, pero con un crecimiento débil. Sin embargo, la proyección del crecimiento será un 3,3% para el 2027. Las cosas han cambiado porque se ha reactivado la inversión”, aseveró Jorge Quiroz.

En esta línea, el titular de Hacienda reiteró que “nuestro programa económico tiene como meta que Chile recupere un crecimiento de un 4% al final de la administración porque este ha estado estancado por más de una década. Se instaló la falacia de que sostener el progreso económico y social solo podía hacerse con la expansión constante del gasto púbico, el aumento de las regulaciones, la elevación de la carga tributaria y el incremento de la deuda pública”.

“Nos hemos propuesto tres metas: un crecimiento tendencial de un 4%, una tasa de desempleo que no supere un 6,5% y una consolidación fiscal con un déficit estructural de no más de 1,5% del PIB”, detalló Quiroz. La autoridad aseguró que “el gasto corriente acumula a agosto un crecimiento de 3,1%, lo que implica una moderación de 3,8 puntos porcentuales. El déficit efectivo en 12 meses se redujo de un 2,8% del PIB a 1,8% en agosto”.

Jorge Quiroz defendió la petición de USD 25.000 millones de endeudamiento, contenida en la Ley de Presupuesto 2027, declarando que se buscarán pagar deudas anteriores del fisco.

“De los 25 mil millones de dólares que se están solicitando, 17 mil millones son para amortizar deudas. Por lo tanto, son 25 menos 17, lo que da ocho mil millones (de aumento en la deuda pública). En consecuencia, no tiene absolutamente nada que ver (la crítica)”, precisó el ministro de Hacienda.

Quiroz planteó que “con la megarreforma tributaria el efecto de la reducción de este año son 600 millones de dólares, comparado con los 17 mil millones, estamos hablando de 1/30. Hicimos gárgaras que no íbamos a aumentar la deuda, (pero) en economía todo lo mide con proporciones”.