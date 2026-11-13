Nicolás Grau apunta a Fontaine por situación de Codelco: “Tiene un historial de promover noticias falsas”

El otrora titular de Hacienda recalcó que “esa persona ya ha demostrado en su historia política que está disponible a dar noticias falsas para efectos de generar condiciones que le permitan hacer las cosas que quiere realizar”.

Nicolás Grau, ex ministro de Hacienda, se refirió a la situación que afecta a Codelco, que enfrenta una investigación por incremento artificial de la producción, lanzando duras críticas a la gestión de Bernardo Fontaine.

En entrevista con radio U. de Chile, el economista indicó que “no hay ninguna razón para avanzar en ninguna forma de privatización de Codelco”.

Grau aseveró que hay una estrategia del Ejecutivo para “presentar una situación de crisis con un montón de acusaciones que no necesariamente tienen sustento, para efectos de generar condiciones políticas que permitan hacer el cambio que ellos quieren realizar”.

En esta línea, el ex secretario de Estado recordó episodios como el “estado en quiebra”, la supuesta auditoría al Estado y la acusación constitucional en su contra.

“Se inventan cosas o se exageran cosas para efectos de generar la idea de una crisis. A propósito de aquello, se debilita y se pone en riesgo la institucionalidad chilena (…) Esto se realiza con el afán de lograr algún cambio político de interés del Gobierno: la megarreforma, cambios en materia fiscal o, en este caso, la privatización de Codelco”, argumentó Grau.

El es ministro de Hacienda también retrucó la postura expresada por el Gobierno respecto a una supuesta responsabilidad de Codelco en la baja de la producción minera, indicando que “si tú ves lo que está cayendo, tres cuartos de eso se explican por la minería privada y un cuarto por Codelco”.

“Yo me imagino que cuando el Gobierno ve que tres cuartos de la reducción minera es del mundo privado, no va a proponer estatizar a los privados, no tendría ningún sentido, como tampoco tiene sentido privatizar Codelco a propósito de lo que está ocurriendo”, agregó.

Nicolás Grau puso énfasis que “lo que no tiene sentido es que se haga una intervención política a propósito de esto” y apuntó directamente contra Bernardo Fontaine.

“El presidente del directorio de Codelco es una persona que tiene un historial en Chile de promover noticias falsas. A mí me preocupa que esa sea la persona que está comunicando al país qué es lo que está ocurriendo en Codelco”, enfatizó.

El otrora titular de Hacienda recalcó que “esa persona ya ha demostrado en su historia política que está disponible a dar noticias falsas para efectos de generar condiciones que le permitan hacer las cosas que quiere realizar”.