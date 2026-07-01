Averigua cuánto subirán (o bajarán) las cuentas de la luz en tu comuna a partir de este mes

El aumento en la tarifa responde a ajustes propios del sistema eléctrico, que consideran variaciones en los costos de generación, transporte y distribución de la energía.

Desde este miércoles 1 de julio entra en vigencia el ajuste programado para las cuentas de la luz en el país, las que mostrarán alzas promedio de 4,9%, aunque en algunas zonas los clientes verán reflejadas bajas, según la región y comuna en la que viven.

De acuerdo con lo anticipado por las autoridades del sector, este reajuste tarifario implicará un incremento variable dependiendo también del tipo de consumo por parte de los usuarios.

El alza en las cuentas de la luz responde a ajustes propios del sistema eléctrico, que consideran variaciones en los costos de generación, transporte y distribución de la energía, los cuales son revisados de manera regular por la autoridad correspondiente.

En el caso de Santiago, el aumento será diferente al registrado en otras zonas del país, ya que el valor final depende de factores como los costos de distribución y la estructura tarifaria de cada sistema local.

Cuánto variarán las cuentas de la luz en tu comuna

Para averiguar cuánto variarán las cuentas de la luz en tu comuna, la Fundación Energía para Todos cuenta con una plataforma que responde esa pregunta y que está actualizada con los datos disponibles a la fecha.

Para emplearla puedes visitar cuentadelaluz.cl o pinchar acá. Una vez allí, solo debes ingresar el lugar de residencia y el consumo mensual en kWh, disponible en tu boleta de electricidad.

Las variaciones en las cuentas de la luz en las principales ciudades del país son las siguientes: