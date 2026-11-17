El inmueble habría sido utilizado por una organización criminal vinculada a secuestros extorsivos y narcotráfico.

La Policía de Investigaciones (PDI) continúa las excavaciones en una vivienda del Barrio Yungay, en la comuna de Santiago, donde fueron encontrados al menos dos cadáveres enterrados bajo el piso de distintas habitaciones.

Las diligencias, encabezadas junto a la Fiscalía ECOH, buscan establecer la identidad de las víctimas y determinar si existen más restos humanos al interior del inmueble, que habría sido utilizado por una organización criminal vinculada a secuestros extorsivos y narcotráfico.

PDI investiga posible cementerio ilegal en Barrio Yungay

La propiedad está ubicada en el sector de General Bulnes con Juan Martínez de Rozas y habría estado bajo el control de una banda integrada por ciudadanos peruanos. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, algunos de sus integrantes fueron detenidos por su presunta participación en secuestros.

Durante los trabajos realizados este martes, además de los dos cuerpos confirmados, se habrían encontrado otros cinco sacos con restos óseos, cuya naturaleza deberá ser determinada mediante peritajes del Servicio Médico Legal (SML) y la PDI.

El fiscal ECOH Leonardo Tapia explicó que el inmueble habría sido utilizado tanto para actividades relacionadas con drogas como para cometer delitos contra personas. “Personas extranjeras que utilizaban este lugar no tan solo para venta como acopio de droga, sino que también para realizar acciones extorsivas en contra de personas determinadas. Estos inmuebles tienen varias habitaciones. Por lo tanto, muchos de ellos tienen pisos en los que fácilmente pueden realizarse las acciones para ocultar cuerpos”, señaló.

Para avanzar en las indagatorias, los detectives han realizado excavaciones en distintas dependencias de la vivienda, utilizando palas, carretillas y otras herramientas.

demás, se solicitó el apoyo de equipos especializados de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) y del Laboratorio de Criminalística (LACRIM), con el objetivo de ampliar la revisión del sitio.

El hallazgo también fue abordado por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien advirtió sobre la presencia de organizaciones criminales internacionales en el país. “La presión de las bandas criminales organizadas internacionales sobre el país, sobre Chile, es una batalla y una alerta constante que tenemos que dar de largo plazo”, afirmó.