En lo digital, la compañía escalará Retail Media y fortalecerá el e-commerce con foco en seller y experiencias de vendedor potenciadas por inteligencia artificial y supermercado on-demand.

El Grupo Falabella anunció el plan de inversiones más alto de su historia, por más de US$1.100 millones para 2027, el cual tiene como objetivos ampliar su presencia en mercados estratégicos y profundizar el desarrollo de sus capacidades tecnológicas y operacionales.

El anuncio considera destinar 45% de la inversión a la expansión y transformación de activos físicos, 35% al desarrollo tecnológico y logístico, y 20% a la apertura de nuevas tiendas, con el objetivo de continuar mejorando la experiencia de los clientes y aprovechar las oportunidades de crecimiento que ofrece la región.

En cuanto a la expansión y transformación de sus activos físicos, la compañía fortalecerá su propuesta omnicanal y la experiencia en las tiendas de Falabella, Sodimac y Tottus. Además, contempla la apertura de 20 tiendas en la región, lo que reforzará su presencia en los países donde opera. Por su parte, Mallplaza continuará con su plan de brownfield para potenciar su propuesta Tier A, incluyendo mejoras en sus últimas adquisiciones en Chile y Colombia.

En lo digital, la compañía escalará Retail Media y fortalecerá el e-commerce con foco en seller y experiencias de vendedor potenciadas por inteligencia artificial y supermercado on-demand. También relanzará Fpuntos en Perú y Colombia.

Al respecto, Alejandro González Dale, CEO de Grupo Falabella, señaló que “contamos con una compañía sólida, eficiente y en condiciones para seguir creciendo de forma rentable. Este plan de inversiones refleja nuestra confianza en las oportunidades que tenemos, especialmente en la región andina, y nuestra convicción de que podemos seguir generando valor a través de la complementariedad y sinergias de nuestros negocios, ofreciendo una experiencia cada vez más integrada a nuestros clientes”.