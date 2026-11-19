La fábrica fue fundada en 1948 por cuatro inmigrantes italianos y su actual propietario busca un comprador que permita invertir en su crecimiento y mantener su producción en la comuna.

La tradicional Cerámica Artística Los Andes (CALA) fue puesta a la venta luego de 78 años de funcionamiento.

La decisión fue comunicada por su actual propietario, Guillermo Zenteno Rivera, mediante una publicación en redes sociales, donde explicó que la fábrica requiere una nueva inversión para ampliar sus operaciones y recuperar su presencia comercial dentro y fuera de Chile.

“Se vende Cerámica CALA en Los Andes”, es el aviso con el que el dueño dio a conocer el futuro de una empresa emblemática de la ciudad.

Fundada en 1948 por cuatro inmigrantes italianos, la fábrica comenzó elaborando distintos artículos de cerámica, entre ellos juegos de loza y té, floreros, maceteros, bandejas, murales, platos decorativos y candelabros.

Según consignó Los Andes Online, a lo largo de su historia tuvo distintas ubicaciones en Los Andes, hasta instalarse en su actual dirección de calle Las Heras 150. Allí, sus artesanos han mantenido la elaboración manual de cada pieza, bajo el sello de “Piezas únicas hechas y pintadas a mano una a una”.

Según explicó Zenteno en su publicación, durante los últimos 20 años ha sostenido el funcionamiento de la empresa y la fabricación de sus productos tradicionales. Sin embargo, advirtió que para proyectar una nueva etapa se necesita capital que permita fortalecer la producción y ampliar su alcance.

En ese sentido, señaló que la fábrica “necesita de una inversión para ampliar sus operaciones, contratar nuevo personal y retomar un camino de desarrollo que le permita nuevamente alcanzar la comercialización de sus productos a todo el país y también retomar las exportaciones al resto del mundo”.

Pese a la decisión de vender, el propietario manifestó su interés en que la actividad continúe en la comuna, considerando el valor patrimonial y cultural que representa para la zona.

La marca CALA ha mantenido su prestigio nacional e internacional gracias a una producción que se realiza íntegramente en Los Andes y que contempla más de 40 alternativas de diseño. Por ello, Zenteno expresó su deseo de que la fábrica siga funcionando en la ciudad, “ya que para la ciudad y toda la provincia su actividad es una expresión icónica que se une a lo que la destaca en el país, junto al Santuario de Santa Teresa, Portillo, Termes El Corazón, el Ferrocarril Trasandino y Cecinas Omeñaca”.