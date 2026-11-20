“La inversión no responde sólo a las condiciones tributarias, también responde a las expectativas de ventas, a las oportunidades que se producen en distintos sectores y también al grado de certidumbre que se transmite”, sostuvo.

AGENCIA UNO

Mario Marcel, ex ministro de Hacienda, dejó ver una mirada crítica respecto a la política económica de La Moneda, apuntando a un “exceso de confianza” respecto a que una agenda promercado impulsaría el consumo y la inversión.

En entrevista con radio Infinita, el otrora presidente del Banco Central expresó que “quizás hubo un exceso de confianza en la idea de que un gobierno más promercado iba a tener, al mismo tiempo, un trato muy favorable de los mercados, pero eso como a veces pasa, terminó siendo un poco un mito y son las realidades las que las que terminan primando”.

Esto, luego que se conocieran estimaciones que apuntan a que el crecimiento del PIB para año 2026 cerraría en números rojos. Frente a este escenario, Marcel fue consultado sobre por qué hubo un cambio respecto a las proyecciones de 2025, que hablaban de una expansión cercana al 3%.

Ante esta situación, el ex titular de Hacienda apuntó a dos hechos; el débil desempeño de los sectores productivos al comienzo del año, marcado por la caída en la minería; y la subida de los combustibles, lo que quedó graficado en el bencinazo de marzo pasado.

“Eso fue un golpe muy duro para las expectativas que cambió las decisiones de consumo, cambió las decisiones de inversión”, precisó Marcel, por lo que instó al Gobierno a desarrollar una estrategia que logre revitalizar la economía en el corto plazo.

“La economía requiere conducción en el corto plazo, porque al final quienes hacen la economía no son ni los presidentes del Banco Central ni los ministros, sino que es la gente”, indicó el economista.

Para Mario Marcel, “las expectativas positivas respecto de la inversión se han formado no solamente porque se le bajen los impuestos a las empresas, sino que porque se había ido acumulando un número importante de proyectos de inversión en condiciones de ser ejecutados, y eso en el tercer trimestre no ocurrió. Al contrario, hubo un retroceso bastante marcado”.

“La inversión no responde sólo a las condiciones tributarias, también responde a las expectativas de ventas, a las oportunidades que se producen en distintos sectores y también al grado de certidumbre que se transmite”, sostuvo.