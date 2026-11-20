La Policía de Investigaciones (PDI) concretó este viernes 20 de noviembre el decimotercer vuelo de expulsión de extranjeros durante el gobierno de José Antonio Kast, trasladando a 55 personas hacia Colombia, Bolivia y Ecuador.

Según informó el Servicio Nacional de Migraciones, el grupo estaba compuesto por 33 colombianos, 16 bolivianos y seis ecuatorianos, algunos de ellos con antecedentes por delitos como tráfico ilícito de drogas, robo con intimidación, tenencia de armas, amenazas en contexto de violencia intrafamiliar y delitos sexuales.

PDI concreta nuevo vuelo con 55 extranjeros expulsados y advierte desplazamiento hacia Santiago

El jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, prefecto Jaime Lazo, destacó el procedimiento y sostuvo: “Lo más relevante es que pudimos dar cumplimiento a expulsiones de extranjeros que tenían situaciones graves con la justicia chilena”.

Durante la actividad, las autoridades también abordaron la distribución de la población migrante en situación irregular en el territorio nacional.

En ese contexto, advirtieron que, además de la presencia de extranjeros en la zona norte, se ha registrado un desplazamiento progresivo hacia la zona central, especialmente a Santiago y sus comunas periféricas. Sobre este escenario, el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, señaló: “Hay un desplazamiento de extranjeros migrantes a las zonas centrales del país, principalmente a Santiago. Tenemos una situación importante en la zona norte, pero también, principalmente, se han ido poco a poco, en el último tiempo, asentándose en la región metropolitana y las comunidades periféricas”.

En cuanto a las cifras de expulsiones, el balance del Ejecutivo indica que durante 2026 se han concretado más de 2.200 procedimientos, de los cuales 1.973 se realizaron desde el 11 de marzo, cuando comenzó la actual administración.

A estas cifras se suman 12.489 salidas voluntarias registradas entre el 3 de enero y el 19 de noviembre, de las cuales 10.116 corresponden a ciudadanos venezolanos, equivalentes a cerca del 81% del total.

Según precisaron las autoridades, quienes abandonan voluntariamente el país asumen el costo de su traslado y quedan sujetos a una prohibición de reingreso por cinco años.

Por otra parte, Sauerbaum informó que entre enero y octubre de este año se fiscalizó a cerca de 47 mil extranjeros, frente a los más de 30 mil controlados durante el mismo periodo de 2025.

En paralelo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, anunció que el Gobierno insistirá en una reforma constitucional para ampliar el plazo de retención de personas extranjeras con órdenes de expulsión, debido a que los cinco días establecidos actualmente serían insuficientes para concretar algunos procedimientos.