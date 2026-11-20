El Ministerio de Salud informó que el país alcanzó su mayor número de trasplantes en 25 años. Sin embargo, más de 2.100 personas todavía esperan un órgano, principalmente un riñón.

Chile alcanzó un importante hito en materia de salud durante 2026, luego de registrar 602 trasplantes, la cifra más alta de los últimos 25 años, según los antecedentes entregados por el Ministerio de Salud (Minsal).

Entre los principales resultados destaca el aumento de las intervenciones cardíacas, que llegaron a 58 durante este año, convirtiéndose en el registro más elevado desde 2019.

Récord de trasplantes en Chile: 602 procedimientos y una histórica cifra de cirugías de corazón e hígado

La cifra representa un alza de ocho procedimientos, equivalente a un 16% en comparación con 2025. Asimismo, los trasplantes de hígado alcanzaron las 183 operaciones, marcando un máximo desde 2012.

Desde la cartera explicaron que estos resultados responden, entre otros factores, al fortalecimiento del procuramiento de órganos en establecimientos públicos y privados, además de una mayor coordinación de los equipos clínicos especializados, permitiendo concretar más intervenciones por cada donante.

En ese contexto, la ministra de Salud, May Chomali, valoró especialmente el compromiso de quienes autorizan la donación de órganos tras el fallecimiento de un familiar. “Porque sin ellos esto no sería posible. Hemos tenido una cantidad de donantes históricos este año, y esto es solo gracias a las familias donantes (…) si no fuera porque tenemos un órgano, no podríamos hacer trasplante”.

Además, destacó la complejidad que enfrentan las familias en esos momentos: “Sabemos que la donación es en el peor momento de la vida de una familia, que es cuando fallece un ser querido, y sabemos que al final del día son esas familias las que deciden si ser o no donante. Por lo tanto, solo decirles muchas gracias, porque tenemos a nuestros pacientes acá dando las gracias por la vida, gracias a lo que ustedes han realizado”.

Por otra parte, durante 2026 se concretaron ocho trasplantes mediante el Programa de Donante Vivo Cruzado, iniciativa que suma 24 procedimientos desde su implementación en 2023.

Pese a los resultados históricos, el desafío continúa siendo reducir las listas de espera. De acuerdo con los datos actualizados al 19 de noviembre, 2.177 personas necesitan un trasplante en Chile, de las cuales 1.800 requieren un riñón, mientras que 272 esperan un hígado, 64 un pulmón, 24 un páncreas y 17 un corazón.

En cuanto a la donación efectiva, hasta el 9 de noviembre se contabilizaron 205 donantes, cifra cercana a los 203 registrados durante todo 2025 y a los 213 de 2024.