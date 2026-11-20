Durante su última parada de la gira en Asia, el presidente José Antonio Kast sostuvo un encuentro con empresarios japoneses del sector privado, representantes de marcas como Mitsubishi, Sumitomo y Kawasaki; a quienes los invitó a invertir en Chile.
En la instancia, explicó que “desde que comenzamos el Gobierno nos preocupamos de la inversión, que estaba y está algo alicaída aún en nuestra nación. Y nos propusimos destrabar la inversión: aprobamos una ley que nos permite recuperar la competitividad tributaria“
El mandatario sostuvo que, actualmente, “hoy no basta con extraer y exportar, queremos procesar, refinar y agregar valor en Chile con socios japoneses“.
“Nosotros ponemos la materia prima, ustedes ponen el capital y juntos nos hacemos famosos“, fue la invitación que le hizo Kast a los empresarios japoneses en el desayuno en el que participaron.
Tras destacar que Japón es el principal inversionista asiático en Chile, y el cuarto socio comercial del país, el Presidente también extendió la posibilidad para que asistan al encuentro Choose Chile, que se llevará a cabo entre el 15 y el 19 de marzo de 2027.
“Queremos mostrarles en terreno las ventajas que ofrece Chile para quienes nos quieran acompañar en las próximas décadas“, expresó.