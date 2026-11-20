El mandatario compartió con representantes del sector privado a quienes les planteó los planes que tienen en caso de que quieran “acompañarnos”.

Durante su última parada de la gira en Asia, el presidente José Antonio Kast sostuvo un encuentro con empresarios japoneses del sector privado, representantes de marcas como Mitsubishi, Sumitomo y Kawasaki; a quienes los invitó a invertir en Chile.

En la instancia, explicó que “desde que comenzamos el Gobierno nos preocupamos de la inversión, que estaba y está algo alicaída aún en nuestra nación. Y nos propusimos destrabar la inversión: aprobamos una ley que nos permite recuperar la competitividad tributaria“

El mandatario sostuvo que, actualmente, “hoy no basta con extraer y exportar, queremos procesar, refinar y agregar valor en Chile con socios japoneses“.

“Nosotros ponemos la materia prima, ustedes ponen el capital y juntos nos hacemos famosos“, fue la invitación que le hizo Kast a los empresarios japoneses en el desayuno en el que participaron.

Tras destacar que Japón es el principal inversionista asiático en Chile, y el cuarto socio comercial del país, el Presidente también extendió la posibilidad para que asistan al encuentro Choose Chile, que se llevará a cabo entre el 15 y el 19 de marzo de 2027.

“Queremos mostrarles en terreno las ventajas que ofrece Chile para quienes nos quieran acompañar en las próximas décadas“, expresó.