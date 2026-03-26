Cuánto subiría el precio de las frutas y verduras por el alza de los combustibles

“Es indudable que va a haber efectos en los precios finales a los consumidores”, sostuvo el presidente de Fedefruta, Víctor Catán.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El alza en el precio de los combustibles en el país impactará no solo a los automovilistas, sino a toda la cadena logística vinculada a los alimentos, en particular a los perecibles, como las frutas y verduras, por ejemplo.

En el caso de la Región Metropolitana, se espera que el factor de su traslado se haga sentir de mayor manera, pues gran parte de estos productos llegan desde otras regiones, lo que implica que un porcentaje importante de su costo se vincula con el transporte.

A lo anterior se suman también los vehículos y la maquinaria que se emplean en las labores agrícolas, que emplean diésel.

Cuánto aumentaría el precio de frutas y verduras

“Es indudable que va a haber efectos en los precios finales a los consumidores. Los productores o los comerciantes no pueden solventar de su bolsillo el alza de los combustibles y habrá ajustes”, sostuvo el presidente de Fedefruta, Víctor Catán.

De acuerdo con lo que le indicó a La Tercera, se estima que los productos no estacionarios mostrarán un alza de entre un 10% y un 20%, la que se debería manifestar desde esta misma semana.

En tanto, para la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) “el efecto en alimentos no será uniforme” y “el impacto no se limita a campo – feria, sino que abarca a toda la cadena: campo – planta, planta – centro de distribución y centro – retail“.

“La magnitud es incierta, por lo que no es posible estimar con precisión su efecto“, recalcaron desde la SNA.

En esa línea, se prevé que los productos que tendrán un mayor aumento en sus precios serán las hortalizas, papas y otros productos frescos de alta rotación.

Por su parte, la presidenta de la Confederación Nacional de Ferias Libres (Asof), Paola Morales, manifestó que los precios de frutas y verduras podrían subir entre un 40% y un 50%.

“Hay colegas que vienen desde las V y la VI regiones a abastecerse a la Región Metropolitana, para los que va a significar un costo mucho mayor. (…) Cuando los camioneros nos indican que a ellos (sus costos) les van a subir un 60%, imagínense cuánto va a subir en total el promedio de los alimentos en la mesa de los chilenos“, le dijo al citado medio.

También se refirió al tema el vocero de La Vega, Arturo Guerrero, quien planteó que, si bien es esperable que existan alzas en los productos, lo más probable es que el primer efecto será que “la persona que llevaba un kilo de tomate ahora llevará medio kilo, porque prefieren echarle bencina al auto“.