El mejor resultado del que se tenga registro: exportaciones de bienes y servicios logran cifra récord

El sector exportador cerró el primer semestre de 2025 con cifras récord, tanto en el valor de los envíos de bienes como de servicios, según el adelantó del Informe Comercial Mensual elaborado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, destacó que “en el actual escenario internacional, el desafío es mantener este dinamismo. Por lo que seguiremos trabajando para identificar nuevas oportunidades para nuestro sector exportador, generando nuevos acuerdos, reduciendo barreras no arancelarias y desarrollando una activa agenda de promoción internacional, a través de ProChile, en los principales mercados del mundo.

En la primera mitad del año, las exportaciones de bienes totalizaron US$ 52.817 millones, un alza de 6,7% frente a igual periodo del año 2024, marcando el mayor monto para un primer semestre desde que existen registros.

Por sector, los envíos de la minería escalaron hasta los US$ 29.665 millones, 8,3% más en comparación con igual período de 2024. Lo anterior, explicado principalmente por el dinamismo de los embarques de concentrados de cobre, oro y concentrado de molibdeno, que lograron compensar la baja en el valor de las exportaciones de carbonato de litio.

El sector de las frutas frescas anotó embarques al exterior por US$ 5.614 millones, presentando un incremento de 2,3% con respecto a igual período del año anterior. Además de las cerezas, otras frutas frescas que han impulsado el dinamismo del sector en la actual temporada son las paltas, nectarines, ciruelas, manzanas, zarzaparrillas, limones, kiwis, granadas, naranjas, cranberries, plumcots, caquis y melones.

En cuanto a los frutos secos, el rubro acumula embarques por US$ 321 millones, anotando un alza de 75% frente al primer semestre de 2024, ante el fuerte avance de los embarques de avellanas, nueces, castañas y almendras.

Exportaciones de servicios

En la primera mitad del año, las exportaciones de servicios anotaron prestaciones al exterior por US$ 1.572 millones, marcando el mayor registro para un primer semestre. Este monto significó un alza de un 13,4%, en relación con el mismo semestre de 2024.

Entre enero y junio, se registraron 183 diferentes prestaciones de servicios, con 93 de ellas anotando un alza en comparación a la primera mitad de 2024. Se destacan los crecimientos en servicios de asesoría en gestión administrativa de empresas (+256,6%) y de asesoría en gestión de marketing (+118,6%), promoción y oferta de paquetes turísticos (+282,4%) y filmación de películas mediante técnicas de animación (+107,9%).

También crecieron servicios como el de procesamiento de datos (+102,4%), suministro de infraestructura para operar tecnologías de la información (+99,7%), corretaje de reaseguros (+40,0%), diseño de software original (+33,7%) y comisionista comercial (+26,8%), entre otras prestaciones.

Entre los principales mercados destacan Estados Unidos (US$ 497,3 millones), Perú (US$ 329,1 millones), Colombia (US$ 143,3 millones), Reino Unido (US$ 75,4 millones), Suiza (US$ 56,7 millones), México (US$ 39,5 millones), Argentina (US$ 36,6 millones), Ecuador (US$ 34,6 millones), China (US$ 34,5 millones) y España (US$ 33,1 millones).