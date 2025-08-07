Nueva cifra récord en 2025: cuánto crecieron las exportaciones durante el periodo enero-julio

Las cifras del período confirman que, incluso en un contexto internacional desafiante, las exportaciones chilenas alcanzan su mejor desempeño histórico, valoró la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza.

Sus mayores valores históricos registraron las exportaciones chilenas durante el periodo enero-julio 2025, de acuerdo con lo detallado en el Informe Comercial Mensual elaborado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.

Al respecto la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, destacó que las cifras del período confirman que, incluso en un contexto internacional desafiante, las exportaciones chilenas alcanzan su mejor desempeño histórico.

“Esta resiliencia refleja un esfuerzo país entre el sector público y privado, que nos ha permitido consolidar nuestra presencia global y seguir abriendo nuevas oportunidades para la oferta exportable chilena“, agregó la autoridad.

“Este logro es posible gracias al trabajo y la innovación de miles de personas a lo largo de todas nuestras regiones. Hablamos de una gran cadena de valor nacional, que incluye a pymes, proveedores de servicios y desarrolladores de tecnología que hoy se proyectan con fuerza en el mercado global“, complementó Sanhueza.

En cuánto crecieron las exportaciones chilenas durante el periodo enero-julio

Según detalló el informe, entre enero-julio del presente año, las exportaciones de bienes y servicios totalizaron US$ 60.961 millones y US$ 1.816 millones, respectivamente, alcanzando los mayores valores para un período similar desde que existe registro.

Además, precisó que las cifras representan un alza de 5,7% y 13,3%, respectivamente, en relación con igual período de 2024.

A nivel de rubros, entre enero-julio de este año los envíos de la minería escalaron hasta los US$ 34.263 millones, anotando un alza del 7,2% en comparación con igual período del año 2024. El dinamismo se explica por el alza de los embarques de concentrados de cobre, oro, concentrado de molibdeno, sal y plata; que contrarrestaron el descenso que mostraron las ventas al exterior de carbonato de litio.

Las frutas frescas, en tanto, sostienen su dinamismo y anotan embarques al exterior por US$ 6.041 millones, presentando un incremento del 3,3% con respecto a igual período del año anterior. Además del liderazgo de las cerezas, otros productos que han impulsado las exportaciones del sector en la actual temporada son las ciruelas y los kiwis.

También destacan las alzas de los envíos de paltas, manzanas, peras, nectarines, limones, zarzaparrillas, granadas, arándanos rojos y clementinas.