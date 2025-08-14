Coordinador económico de Johannes Kaiser: “Si me piden cerrar el Banco Central, lo cierro”

El coordinador económico de Kaiser planteó la privatización de una serie de empresas públicas y anunció la venta de TVN.

El coordinador económico de la candidatura de Johannes Kaiser, Víctor Espinosa, dijo que si bien el cierre del instituto emisor no está en el programa de gobierno del candidato del Partido Nacional Libertario, “si me piden cerrar el Banco Central, lo cierro“.

Así lo manifestó el docente e investigador de la Universidad del Desarrollo durante la entrevista que le concedió a CNN Chile, ocasión en la que argumentó que “si quieres erradicar la inflación y que la tasa de interés sea la de mercado, y por lo tanto no genere ciclos económicos y cada cierto tiempo tengamos un auge artificial y luego una crisis financiera y recesión económica, así se elimina eso“.

En la oportunidad, Espinosa confirmó que de llegar al poder buscarán rebajar los impuestos a las empresas del 27 al 15%, ya que “es lo que tenía Chile cuando era uno de los países más competitivos fiscalmente a nivel corporativo del mundo. De hecho, queremos una tasa de impuesto corporativo, es decir para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, sí y solo sí retira su utilidad de su empresa, pero si la reinvierte el impuesto va a ser cero“.

“El incentivo es que estas empresas van a contratar personas, ampliar el local, comprar nuevas maquinarias, expandirse, crecer“, argumentó el coordinador económico de Johannes Kaiser.

Coordinador económico de Johannes Kaiser prevé superávit en un mes

Además, Espinosa manifestó que de asumir el poder en marzo del próximo año, buscarán alcanzar un superávit en el plazo de un mes, y que aquello se efectuará a través de una reforma tributaria, la eliminación de la burocracia, la reducción del gesto público.

En esa línea, planteó que “vamos a reducir los ministerios de 25 a nueve, ya que vamos a designar solo a nueve ministros, así que no necesitamos una ley”.

Sostuvo que con la reorganización de los ministerios “se puede ahorrar entre un 1,5 y un 2% del PIB”, y añadió que “luego vamos a eliminar todas las transferencias a las fundaciones y ONGs, porque son un robo que sirve para financiar campañas políticas y paralizar proyectos de inversión”.

Nueva reforma previsional y la privatización de TVN

Dijo que impulsarán una nueva reforma previsional y que aquello se financiará con un nuevo royalty minero “y la privatización de empresas públicas como TVN y la licitación de activos del Estado“. En particular, sobre el canal estatal dijo que “ya tenemos diseñada la propuesta para venderlo”.

Respecto del fomento del empleo, manifestó que lo primero es aumentar la demanda de trabajo y que para ello se necesita una reforma laboral.

Aseveró a la vez que “nos hemos juntado con todos los gremios empresariales y coinciden que los problemas que les aquejan son tres: la seguridad, la permisología y los impuestos“.

Finalmente, Espinosa sostuvo que mantendrán la jornada laboral de 40 horas y “vamos a aumentar el salario mínimo, pero de verdad“, concluyó.