Más del 70% de los chilenos asume gastos de un adulto mayor de su familia

La mayor parte de estos recursos se utiliza en alimentación (42,56%), seguida por gastos de salud (23,51%), compra de medicamentos (18,45%) y costos asociados a la vivienda (15,48%).

En Chile, en un número creciente de hogares se produce una inversión de roles: cuando los padres dejan de trabajar, son los hijos quienes asumen el papel de proveedores, apoyando en gastos al adulto mayor, ya sean padres, abuelos o tíos, quienes enfrentan pensiones insuficientes y un alto costo de vida.

Un sondeo realizado por Defensa Deudores en julio de 2025 reveló que el 74,28% de los encuestados contribuye actualmente a financiar las necesidades de un adulto mayor de su familia. De ellos, el 50,98% entrega ayuda de forma mensual, el 21,01% a diario y el 18,48% semanal o quincenalmente. Solo un 9,52% lo hace de manera ocasional.

Al respecto el socio y fundador de DefensaDeudores, Ricardo Ibáñez comentó a EL DÍNAMO que “es importante entender que existen herramientas administrativas y legales que permiten enfrentar de mejor manera el endeudamiento del adulto mayor. Esto, considerando que generalmente cuentan con ingresos fijos provenientes de una pensión, lo que los convierte en sujetos de los procedimientos que establece la ley”.

Por ejemplo, relata, en otros países existen mecanismos como la hipoteca inversa, que consiste en que un adulto mayor pueda hipotecar su bien raíz y percibir en vida el valor de este. El ente que facilita el dinero queda con la propiedad hipotecada, pero sin poder ocuparla mientras el adulto mayor viva.

“En Chile se intentó implementar un mecanismo similar, basado en la figura de la nuda propiedad y el usufructo. Por ejemplo, una persona podría entregar a un banco la nuda propiedad de su departamento y reservarse el usufructo vitalicio, es decir, el derecho a usar y disfrutar la propiedad durante su vida. Cuando la persona fallece, la propiedad plena se perfecciona a favor del banco o tercero que tiene la nuda propiedad“, grafica Ibáñez quien agrega que podría ser una alternativa para este segmento.

¿A qué se destinan los gastos del adulto mayor?

Respecto a los montos, el 43,06% aporta entre $50.001 y $100.000 mensuales, el 24,93% entrega $50.000 o menos, y el 18,98% desembolsa entre $100.001 y $200.000. Un 13,03% destina más de $200.000 cada mes.

El perfil de quienes entregan apoyo económico muestra que el 32,61% tiene entre 51 y 60 años, el 27,54% entre 41 y 50, y el 31,4% entre 31 y 40. Solo un 8,45% corresponde a menores de 30 años. En el 76,79% de los casos, los beneficiarios son los padres; un 16,72% apoya a sus abuelos y un 6,48% a tíos o tías. Además, el 44,27% de quienes ayudan es el principal sustento económico de su hogar.