El argumento del ministro Marcel para descartar un posible feriado el 17 de septiembre

El proyecto lo presentó la diputada Camila Musante para que las Fiestas Patrias 2025 se prolonguen por cinco días.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se manifestó en contra de la posibilidad de que el Congreso decrete como feriado el miércoles 17 de septiembre, según plantea el proyecto que presentó la diputada Camila Musante (Ind-PPD), con el propósito de que las Fiestas Patrias 2025 se prolonguen por cinco días.

De acuerdo con la propuesta de la legisladora, para hacerlo solo bastaría modificar la Ley 19.973 de 2004, a través de la cual se estableció el 17 de septiembre de ese año como feriado.

En esa línea, la parlamentaria apuntó que para concretarlo únicamente se necesitaría mudar el 2004 por 2025, con lo que se permitiría que ese día se transformara otra vez en feriado.

Según argumentó la legisladora, los sectores más favorecidos serían el comercio y el turismo, además de potenciar las celebraciones dieciocheras.

Qué dijo el ministro Marcel al descartar un posible feriado el 17 de septiembre

Al abordar la propuesta de la diputada Musante, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se manifestó totalmente en contra de esa opción y aseveró que el feriado, aunque no fuera obligatorio, tendría un “efecto inevitablemente negativo”.

Al ser consultado sobre el tema, el secretario de Estado sostuvo que “en general los feriados siempre tienen un efecto más restrictivo del resto de los sectores que del comercio y el turismo, porque el comercio y el turismo es una fracción relativamente pequeña de toda la actividad económica”.

Ahondó en el tema y recalcó que “yo creo que simplemente es cosa de ver el peso relativo de los sectores para darse cuenta de que el efecto inevitablemente es negativo“, concluyó.