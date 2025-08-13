Fiestas Patrias: los argumentos del proyecto que propone como feriado el 17 de septiembre

La idea es modificar la Ley 19.973 de 2004, con la cual se estableció el 17 de septiembre de ese año como feriado.

La diputada Camila Musante (Ind-PPD) presentó un proyecto de ley con el busca que el miércoles 17 de septiembre sea declarado como feriado, con el propósito de que las Fiestas Patrias 2025 se celebren durante cinco días.

La parlamentaria indicó que el cambio solo consistiría en mudar el 2004 por 2025, con lo que se permitiría que ese día se transformara otra vez en feriado.

En esa línea, la diputada Musante aclaró que, a diferencia de los días 18 y 19 de septiembre, con el cambio de la ley el 17 de ese mes sería feriado, pero no irrenunciable.

Los argumentos del proyecto que declare feriado el 17 de septiembre

Según argumentó la legisladora en el proyecto, “la posibilidad de contar con un día extra de festejos permite la ocurrencia de un sinnúmero de consecuencias positivas para la ciudadanía y también para la economía“.

Manifestó los más favorecidos serán el comercio y el turismo, ya que “en los tiempos que corren, debemos dar fomento al turismo y a las actividades de esparcimiento, donde habrá evidentemente un beneficio directo para la actividad económica asociada, que tantos réditos le trae a los sectores rurales”.

La diputada Musante planteó a la vez que declarar feriado el 17 de septiembre “más que mermar o generar un daño, es potenciar las celebraciones“.

“Esperamos que el proyecto sea recogido de buena manera por el Gobierno. Sabemos que propuestas así dependen de un informe financiero del Ministerio de Hacienda, pero invitamos a otros ministerios a sumarse“, concluyó la parlamentaria.