Fonda del Estadio Nacional 2025: cuándo, el precio de las entradas y los artistas que se presentarán

El evento se desarrollará durante cinco días en el recinto deportivo, el cual contará con los shows de varios artistas.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, confirmó la realización de la Fonda en el Estadio Nacional para estas Fiestas Patrias 2025.

“Les tenemos una gran noticia: vuelve la fonda al Nacional (…) Celebremos juntos en el Estadio Nacional con música, comida y actividades para toda la familia y todos los gustos y todos los colores“, escribió el jefe comunal en sus redes sociales.

El evento se realizará durante cinco días, contará con diversos artistas y será animado por Eva Gómez, quien estará acompañada en dicho rol con Julio César Rodríguez.

¿Cuándo se llevará a cabo la Fonda del Estadio Nacional?

Según confirmó el alcalde Sichel, el evento se desarrollará el 17, 18, 19, 20 y 21 de septiembre en el parque del recinto deportivo. El ingreso será por las calles Pedro de Valdivia y Maratón.

¿Qué artistas se presentarán?

Hasta la fecha, quienes se presentarán en el evento dieciochero los siguientes artistas:

Américo.

Garras de Amor.

Standly.

Tomo Como Rey.

BAFONA.

Trasnoche Tropical.

¿Cuánto costará la entrada?

En esta oportunidad, la entrada general tendrá un valor de $10.000, mientras que para los adultos mayores será de $5.000. Por otro lado, niños menores de 10 años contarán con entrada liberada.

Los tickets se pusieron a la venta desde este martes 12 de agosto.