Contraloría inició auditorías a puertos y aduanas en 10 regiones para el control del comercio exterior

La tarea que realiza el órgano que encabeza Dorothy Pérez involucra el periodo entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de marzo de 2025.

La Contraloría General de la República (CGR) confirmó este miércoles que inició auditorías a puertos y aduanas de diez regiones del país, con el propósito de revisar en detalle los procedimientos de control de las operaciones de comercio exterior.

De acuerdo con lo detallado por el ente fiscalizador, la labor también se centrará en el uso de equipos e instrumentos como scanner, determinar la cantidad de importaciones y exportaciones fiscalizadas, establecer la dotación de sus funcionarios y realizar una evolución respecto de incautaciones en los últimos años de elementos como cigarrillos, armas o drogas, entre otros.

Las regiones en las que la Contraloría inició auditorías en puertos y aduanas

Según lo detallado por la Contraloría General de la República, las auditorías en puertos y aduanas se realizan en las siguientes regiones:

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

Biobío

Los Lagos

Magallanes

En particular, en la Región de Valparaíso se fiscalizan las operaciones en el Puerto de San Antonio, el Puerto de Quintero y el Paso Los Libertadores.

Respecto de la Región Metropolitana, las inspecciones se centran en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

Por su parte, en la Región del Biobío las auditorías ordenadas por la CGR se efectúan en el Puerto de San Vicente y en el Puerto de Talcahuano.

A través de esta labor se busca determinar de manera efectiva si los puertos y/o aduanas cuentan con equipamiento para controlar de manera efectiva los puntos de ingreso o salida de mercancías más relevantes fiscalizadas por el Servicio Nacional de Aduanas.