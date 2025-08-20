Secciones
Revista D Newsletters
Dinero

Contraloría inició auditorías a puertos y aduanas en 10 regiones para el control del comercio exterior

La tarea que realiza el órgano que encabeza Dorothy Pérez involucra el periodo entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de marzo de 2025.

Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

La Contraloría General de la República (CGR) confirmó este miércoles que inició auditorías a puertos y aduanas de diez regiones del país, con el propósito de revisar en detalle los procedimientos de control de las operaciones de comercio exterior.

De acuerdo con lo detallado por el ente fiscalizador, la labor también se centrará en el uso de equipos e instrumentos como scanner, determinar la cantidad de importaciones y exportaciones fiscalizadas, establecer la dotación de sus funcionarios y realizar una evolución respecto de incautaciones en los últimos años de elementos como cigarrillos, armas o drogas, entre otros.

La tarea que realiza el órgano que encabeza Dorothy Pérez involucra el periodo entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de marzo de 2025.

Las regiones en las que la Contraloría inició auditorías en puertos y aduanas

Según lo detallado por la Contraloría General de la República, las auditorías en puertos y aduanas se realizan en las siguientes regiones:

  • Arica y Parinacota
  • Tarapacá
  • Antofagasta
  • Atacama
  • Coquimbo
  • Valparaíso
  • Metropolitana
  • Biobío
  • Los Lagos
  • Magallanes

En particular, en la Región de Valparaíso se fiscalizan las operaciones en el Puerto de San Antonio, el Puerto de Quintero y el Paso Los Libertadores.

Respecto de la Región Metropolitana, las inspecciones se centran en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

Por su parte, en la Región del Biobío las auditorías ordenadas por la CGR se efectúan en el Puerto de San Vicente y en el Puerto de Talcahuano.

A través de esta labor se busca determinar de manera efectiva si los puertos y/o aduanas cuentan con equipamiento para controlar de manera efectiva los puntos de ingreso o salida de mercancías más relevantes fiscalizadas por el Servicio Nacional de Aduanas.

Notas relacionadas

La era de la impunidad climática está llegando a su fin
Opinión

La era de la impunidad climática está llegando a su fin

Sin lugar a dudas, las definiciones de la Corte IDH y de la CIJ impulsarán los litigios climáticos en todo el mundo y serán un argumento y herramienta claves en cientos de casos de esta naturaleza. Después de todo, la ley internacional es clara en la materia: proteger vidas y ecosistemas ya no es opcional, es una obligación para todos los Estados.

{title} Matías Del Río