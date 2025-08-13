Tras análisis de Contraloría y la PDI: aumentarán las medidas de seguridad para Dorothy Pérez

El incremento de la protección para Dorothy Pérez contempla tanto la cantidad de policías que la protegen como la seguridad del edificio de Teatinos 56.

La contralora Dorothy Pérez verá incrementadas las medidas de seguridad en su entorno, según se determinó tras un análisis realizado por el departamento de seguridad interna de la Contraloría General de la República (CGR) y la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo con lo dispuesto, para proteger a la jefa del órgano fiscalizador aumentará el número de detectives que la acompañan, a lo que se sumará la compra de otro vehículo de mayor estándar que el Hyundai con casi diez años de uso que emplea en la actualidad.

El aumento la protección para la contralora contempla además mejoras en el cuidado del edificio de Teatinos 56, lo que incluye controles más estrictos para el acceso, de acuerdo con lo reportado por 24 Horas.

Los motivos que propiciaron el aumento de la seguridad para la contralora Dorothy Pérez

Al abordar las nuevas medidas de seguridad dispuestas para la contralora Dorothy Pérez, se indicó que si bien no existen amenazas directas, el aumento del crimen organizado en el país hizo aconsejable adoptarlas.

De igual manera, las fuentes consultadas apuntaron que el hecho también debe interpretarse como una señal inédita. Lo anterior, a raíz de la relevancia que ha adquirido en el último tiempo la labor desarrollada por la CGR “a través de diversas auditorías y sumarios administrativos“.

En esa línea destacan “los informes sobre drogas en Carabineros, anomalías en cárceles de todo el país que favorecen la criminalidad intramural y administradas por Gendarmería, e irregularidades en la entrega de permisos de armas descubiertas en la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN)”.

Se suman “la pérdida de fentanilo en el hospital de la entidad verde oliva y la fiscalización de estupefacientes, entre muchos otros potenciales”, mencionó el citado medio.