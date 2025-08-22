¿Cómo ahorran los chilenos? 45% guarda la plata debajo del colchón sin ninguna rentabilidad

Del total de encuestados, el 60% dijo tener algún tipo de ahorro, aunque casi la mitad, un 45%, ahorra sin generar ninguna rentabilidad.

Mercado Pago y Criteria pusieron una cabina en pleno centro de Santiago y le preguntaron a los chilenos si ahorran. Varios dijeron que lo intentan, aunque aseguraron que muchas veces no lo consiguen. Otros, por estar sin trabajo o con bajos ingresos, comentaron que es una meta inalcanzable.

Para poner la pelota a piso, el brazo de pagos de Mercado Libre y la consultora Criteria realizaron un sondeo a una muestra de 1.350 personas de todos los estratos sociales, en la que sacaron una radiografía a los hábitos de ahorro de las personas.

Del total de encuestados, el 60% dijo tener algún tipo de ahorro, aunque casi la mitad, un 45%, ahorra sin generar ninguna rentabilidad, lo mismo que guardar la plata bajo el colchón, explicaron en la presentación del estudio en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

En resumen, cuatro de cada cinco chilenos dice que no ahorra sistemáticamente, ya sea por

incapacidad o por desconocimiento sobre cómo hacerlo. Quienes sí lo hacen consideran que es más fácil tener la plata sin rentar, porque es muy complicado entender el sistema.

¿En qué ahorramos?

En cuánto a los productos de ahorro, quienes logran apartar algo de su ingreso lo separan en cuentas de ahorro o depósitos a plazo (21%), aunque la mayoría de las personas reconoce enredarse al momento de elegir una posible “inversión” para su capital.

En tanto, 59% de quienes invierten sin rentabilidad, dijeron no estar informados de los indicadores económicos y financieros y el 41% agregó que considera que ahorrar e invertir es “muy enredado”.

Dentro de los productos para resguardar ese margen extra que se genera algunos meses, los usuarios prefieren productos que les den seguridad sobre la disponibilidad de los recursos. Por eso optan por cuentas de ahorro y depósitos a plazo.

Dentro de eso, un producto que está ganando cabida son las billeteras digitales, En ellas se guardan fondos y el cliente autoriza que el saldo disponible gane rentabilidad. Este tipo de productos permite, además, disponer de manera inmediata de los fondos disponibles.