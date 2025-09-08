IPC tuvo nula variación en agosto: cuáles fueron los productos que subieron y bajaron sus precios

Con esto, la inflación logró una variación mensual de 0,0% durante agosto, acumulando 2,9% en el año y de 4,0% a doce meses.

Según detallaron, esto se debió porque “cinco de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, seis presentaron incidencias negativas y dos registraron nula incidencia”.

En el detalle, las divisiones que tuvieron bajas en sus precios son equipamiento y mantención del hogar (-1,2%) con -0,072 puntos porcentuales (pp.) y transporte (-0,5%) con -0,067pp. En cambio, aquellas que tuvieron alzas fueron alimentos y bebidas no alcohólicas (0,9%), con una incidencia de 0,192pp.

A la hora de ver los productos que aumentaron sus precios durante agosto, según el IPC, está la carne de vacuno con un aumento del 2,2%; los alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares subieron un 0,6%; y las cecinas tuvieron un alza mensual de 2,5%.

Respecto a los que tuvieron una baja en sus precios, el precio del pan descendió 2,2% en el octavo mes del año. Pero el producto que logró una baja llamativa fueron los vinos con un 3,9%, mientras que la gasolina bajó un 1,7%.