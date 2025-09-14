TVN destaca caída de 31% en pérdidas en el primer semestre gracias a plan de eficiencia

Desde la señal pública precisaron un plan de tres ejes apuntado a profundizar las mejoras en el ámbito financiero y de funcionamiento.

Televisión Nacional de Chile (TVN) dio a conocer los resultados financieros del primer semestre de 2025, destacando una caída del 31% en las pérdidas a igual periodo del año pasado.

Desde el canal público recalcaron que si bien hubo un déficit de 7.507 millones de pesos, esto representa una mejora de 3.375 millones en comparación con 2024, gracias a la aplicación de un plan de ahorro y eficiencia.

TVN precisó que en la primera parte del año, los costos vinculados a obligaciones y responsabilidades distintivas de su carácter público llegaron a 2.756 millones de pesos, entre las que destacan el funcionamiento de la red de centros regionales, la señal internacional TV Chile y el Centro de Documentación y Archivo.

En esta línea, se ha establecido un plan de tres ejes para profundizar este presente financiero: con una fuerte política centrada en la eficiencia y ahorro, reorganización de activos para liberar recursos, e impulsar un proceso de transformación digital integral.