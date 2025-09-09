TVN a la deriva: las esquirlas de la renuncia de Vidal ad portas de nuevo balance e incertidumbre presidencial

Con el correr de las horas, la renuncia de Francisco Vidal a la presidencia de TVN ha sido aquilatada en La Moneda generando preocupación debido al delicado momento de la estación pública.

Fue tras la exitosa campaña del “En contra” que Francisco Vidal fue nombrado como presidente del directorio de Televisión Nacional. El ex vocero de Gobierno de Bachelet y Lagos jugó un papel fundamental en la campaña del segundo proceso constitucional siendo la principal voz del oficialismo en dicha contienda electoral.

Sin embargo, su principal capital político —la capacidad oratoria y de proponer críticas a los adversarios políticos— lo llevó a renunciar al cargo, según advirtió el mismo Vidal.

A través de una declaración pública, el ahora ex presidente de TVN apuntó directamente a los emplazamientos de José Antonio Kast en su contra como el principal motivo para dar un paso al costado. “La decisión final es que no puedo ser yo una excusa para que un candidato importante a la Presidencia de la República sostenga que en el canal no hay pluralismo”, concluyó Vidal en la misiva que presentó ante la opinión pública.

La renuncia de Vidal fue una sorpresa para el Gobierno, en especial para la ministra Camila Vallejo, quien está a cargo de la agenda de TVN.

De hecho, la vocera de Gobierno lamentó la decisión de Vidal asegurando que no la compartía.

“Los cuestionamientos del candidato Kast desconocen que TVN tiene un directorio plural, tanto es así que en el directorio de TVN hay un reconocido columnista de derecha -Gonzalo Cordero-, un importante simpatizante de Matthei; y otros directores que representan distintas sensibilidades políticas”, señaló la titular de la Segegob.

Detrás de las palabras de Vallejo se escondía la desazón que dejó la renuncia de Vidal en La Moneda. Inquilinos del Palacio de Gobierno admitían durante la tarde del lunes que la repentina renuncia del ex ministro abre un flanco respecto a la presidencia del Ejecutivo en la carrera presidencial y que, en el fondo, se le estaba dando la razón a Kast.

Esa apreciación es compartida en el oficialismo, donde remarcan que la salida de Vidal del canal se da “en el peor momento posible”.

La crisis de TVN ad portas de balance, campaña y tramitación de proyecto clave

Más allá del impasse de Vidal con Kast, en la alianza de Gobierno resienten que el ex ministro haya renunciado en un momento especialmente crítico para la estación pública.

El canal está ad portas de entregar su balance financiero del primer semestre de 2025 el cual será fundamental en el contexto en que la estación ha hecho esfuerzos significativos para paliar las pérdidas.

De hecho, se espera que la semana del 20 de septiembre se presente el balance financiero. El último, correspondiente a 2024, arrojó pérdidas por $15.065 millones.

“Para nadie es un misterio que Televisión Nacional está prácticamente quebrada. Acá hay 70 mil millones de pesos de déficit, y eso no se puede subsanar siquiera con la venta de los edificios o los activos que tiene el canal. Me parece que lo que hace Francisco Vidal es más una huida que una renuncia en la práctica. Y lamentablemente para el gobierno que viene, y que esperamos sea liderado por Evelyn Matthei, el asunto de Televisión Nacional va a ser un asunto muy difícil de resolver”, dijo esta jornada el senador Luciano Cruz-Coke, miembro del comando Matthei

Las palabras del senador apuntan a un escenario electoral que amenaza con golpear a TVN. A la fecha, los candidatos de derecha —que suman mayoría en una eventual segunda vuelta— han expresado sus intenciones de reducir, vender o privatizar la estación.

Matthei, por ejemplo, sostuvo hace unos meses que era de la idea de reducir “al mínimo” la estación. Kaiser, en tanto, apunta a una auditoría y eventualmente privatizar la estación. Kast, por su parte, tendría la idea de dejar sólo la estación de noticias de TVN, según reveló el mismo Vidal a EL DÍNAMO en junio pasado.

Por lo mismo, ante ese contexto de incertidumbre, la renuncia de Vidal golpeó aún más a los trabajadores y directivos que guardaban su esperanza de que la situación se revierta en el proyecto de ley que impulsa el Gobierno.

De hecho, hace menos de una semana el Gobierno había ingresado urgencia al proyecto que propone entregar un fondo patrimonial de $30 mil millones a la estación y que, además, propone que NTV (la señal de infancia) sea financiada vía presupuesto.

Sin embargo, el proyecto era liderado precisamente por Vidal en dupla con Vallejo, la encargada de la agenda de TVN.

Ahora, sin Vidal en la ecuación, la tarea de mantener a flote TVN se hace cuesta arriba, sostienen dirigentes del oficialismo.