TVN en el centro de la carrera presidencial: los acercamientos desde el canal y propuestas de la derecha ante la crisis financiera

La supervivencia de Televisión Nacional (TVN) no sólo se juega en la disputa por el rating y la torta publicitaria, sino que también en la carrera presidencial. Así lo hizo ver la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien aseguró ser partidaria de “reducir al mínimo” el tamaño de la señal estatal.

“En materia de empresas públicas, yo creo que hay algunas claramente que van ya en peligro de extinción”, alertó la abanderada de la coalición de centro derecha quien ha enfatizado que en su eventual gobierno buscará reducir el gasto público.

Si bien el Estado no financia TVN, ante la crisis del canal ha recibido sucesivas capitalizaciones en los últimos años, además de solicitar a la banca privada el año pasado un crédito de $24 mil millones con el aval del Estado. Esto, según la voz del presidente del directorio, Francisco Vidal, para asegurar la supervivencia del canal hasta mediados de 2026.

La crisis, además, ha obligado al Gobierno y el directorio a formular distintas propuestas para asegurar que la señal siga en funcionamiento, como la idea —materializada en un proyecto de ley presentado en 2024— de pasar a un modelo mixto y que se financie a través de la Ley de Presupuesto el canal infantil, NTV.

Sin embargo, el tema de la supervivencia de TVN —de manera inédita— ha pasado a ser parte del debate presidencial ya que no sólo Matthei se pronunció sobre su posición de qué hacer con el canal, sino que los otros candidatos también han buscado aproximarse a la situación del canal, según pudo averiguar este medio.

Requerido por EL DÍNAMO, Vidal confirma que han existido gestiones con el mundo político para conocer las distintas posiciones sobre el futuro del canal y que, de hecho, se reunió con el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, para conversar sobre las ideas que tiene José Antonio Kast para el canal en la eventualidad de ser electo presidente.

Sobre cómo el tema se ha instalado en la carrera presidencial, el ex ministro sostiene que “evidentemente, los partidos de izquierda y centro-izquierda están porque siga existiendo TVN. En el caso de la derecha hay matices. Por ejemplo, Kaiser en su programa por escrito habla de la privatización de TVN. Yo me reuní con (Arturo) Squella —presidente del Partido Republicano— el año pasado y no tenían decidido, pero había una cierta inclinación hacia un canal solo de noticias o sencillamente que no exista”.

En ese sentido, Vidal apunta a que “lo nuevo es que por primera vez desde el año 90, el tema de Televisión Nacional es un debate político de carácter público” y que está siendo comandado por los candidatos presidenciales.

Chile Vamos, en tanto, ha optado por conocer la realidad del canal a través de los directores afines a su sector: Pilar Vergara, Pauline Kantor y Gonzalo Cordero.

Respecto a las conversaciones al interior del directorio en cuanto a la viabilidad del canal, Vidal afirma que “hay distintas opiniones, obviamente, pero yo ahí no me meto; escucho y respeto las opiniones” ya que, a su juicio, “los que van a decidir esto de si sobrevive TVN es el (próximo) gobierno y el Congreso, porque esto es materia de ley”.

Y añade: “Lo relevante en mi opinión es que el directorio dejó de mirar para el techo y con un acuerdo unánime dijimos: miren, entre 2018 y 2022, la administración anterior pidió 70 mil millones de pesos, de los cuales se ocuparon 50 mil. Esta administración, desde el presidente Boric, pidió 24 mil millones. Se autorizó, pedimos un préstamo y se han ocupado 12 mil. Cuando íbamos a necesitar los otros 12 mil, dijimos: No, no es serio. Es irresponsable mantener un canal que para poder vivir el día a día tiene que endeudarse”.

Desescalada en la confrontación, nerviosismo y la posición de Jara sobre Cuba marcan el último debate previo a la primaria oficialista Los cuatro candidatos de la primaria oficialista optaron por un tono menos confrontacional en el último debate previo a la primaria. Eso sí, persistieron diferencias sobre temas económicos y la polémica posición de Jeannette Jara respecto a Cuba.

Las fórmulas de la derecha para TVN

Ante ese marco, las propuestas que han venido desde la derecha en el contexto presidencial no han sido del todo claras ni precisas, pero sí se han esbozado algunos márgenes para abordar la crisis del canal público.

Consultado por EL DÍNAMO, Johannes Kaiser, abanderado del Partido Nacional Libertario, sostiene que si es electo, en su gobierno “va a haber que hacer una auditoría. Nosotros hemos comprometido ya una auditoría a las empresas fiscales, una auditoría forense, para dejar establecido cómo es que se ha llegado a las cifras desastrosas que está arrastrando dicha estación”.

En ese sentido, el candidato advierte que “si la estación misma no es salvable, bueno, tenemos que tomar decisiones difíciles, pero en principio creemos que así como están las cosas, no pueden continuar. Y si es necesario entonces después cerrar la estación, bueno, tendremos que hacer cargo de esa decisión, si es que la auditoría forense no nos deja otro camino de salida”.

Este medio se puso en contacto con el equipo de José Antonio Kast para confirmar la idea que se habría conversado con Vidal de reducir a TVN sólo a un canal de noticias puesto que dicha idea, según fuentes del directorio del canal, sería más costosa que la señal principal debido al gasto en personal, producción y que entra menos avisaje por esa vía. Sin embargo, no se obtuvo respuesta.

Eso sí, en la pasada campaña presidencial Kast hizo referencia a TVN en su programa de gobierno. En el documento se proponía respecto a las empresas estatales, mencionando el canal estatal “un sistema de capitalismo popular que permita a todos los chilenos participar en la propiedad de compañías”.