Tribunal multó a Tarjetas Cencosud por informar erróneamente a clientes en el Boletín Comercial

La empresa registraba incorrectamente como morosos a clientes que no tenían deuda o que se había extinguido por otro modo legal.

El Segundo Juzgado de Policía Local de Las Condes aplicó una multa a Tarjetas Cencosud Scotiabank (Cat Administradora de Tarjetas S.A.) por informar erróneamente a un grupo de clientes en el Boletín Comercial, tras acoger la denuncia en ese sentido presentada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

De acuerdo con lo expuesto por el Sernac, entre abril de 2023 y marzo de 2024 la empresa financiera informó de manera equivocada a un total de 139 personas, a pesar de que muchas habían cumplido con sus compromisos financieros, y en otros casos, ya se habían extinguido dichas obligaciones, de acuerdo a la norma vigente.

En esa línea, el servicio detalló que, a partir de una supervisión basada en riesgos del mercado financiero, constató que existía un centenar de reclamos de parte de los consumidores, “quienes indicaban que habían sido informados en el registro de morosos, pese a pagar sus deudas con la empresa“.

Tras ello, el Sernac ofició a Cencosud y le solicitó una serie de antecedentes, como “los detalles de la situación que afectaba a las personas consumidoras y la cantidad de clientes afectados, entre otros”.

A cuánto asciende la multa a Tarjetas Cencosud

Luego de corroborar que la empresa “registraba incorrectamente como morosos a consumidores que no tenían deuda o que su deuda se había extinguido por otro modo legal”, el servicio denunció el caso ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Las Condes.

En el tribunal, argumentó que Cencosud faltó a su deber de cuidado y profesionalidad, dañando la reputación y dignidad de las personas afectadas, además de infringir la ley de Protección de la Vida Privada, la que “establece explícitamente que los datos personales de los consumidores deben eliminarse o cancelarse si su almacenamiento carece de fundamento legal o ha caducado“.

Después de analizar los antecedentes, el tribunal acogió la denuncia y le aplicó a Tarjetas Cencosud una multa de 100 UTM (alrededor de $7 millones), además de pagar las costas.