La postura del Sernac ante escaneo de boletas en las cajas de autoservicio de Walmart

La medida se comenzó a implementar desde hace unas semanas en algunos supermercados Lider y Express de Lider.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) se refirió este jueves a la decisión de algunos de los supermercados de Walmart Chile en cuanto a implementar un sistema a través del cual se exige a los clientes escanear las boletas para abandonar las cajas de autoservicio.

La medida se comenzó a implementar desde hace unas semanas en algunos supermercados Lider y Express de Lider, a través de un lector que se sitúa junto a las puertas automáticas. En él se instaló un letrero que dice: “Para salir escanea tu boleta”.

En principio, el nuevo sistema está funcionando en varios supermercados de Walmart Chile situados en comunas como Puente Alto y Las Condes, según reportó el medio Chócale.

Qué dijo el Sernac por escaneo de boletas en las cajas de autoservicio

Respecto de la decisión de Walmart de exigir el escaneo de boletas en las cajas de autoservicio, el Sernac manifestó que “las empresas tienen la facultad de adoptar medidas de seguridad que permitan prevenir delitos o pérdidas, especialmente considerando el actual contexto que vive el país“.

El organismo planteó, no obstante, que los mecanismos que incorpore cada empresa con este propósito deben respetar la dignidad de los consumidores y evitar generar incomodidad o discriminaciones arbitrarias.

También dijo comprender la preocupación de los consumidores y, aunque valora las medidas tendientes a lograr un consumo seguro, estas se deben aplicar “de manera equitativa y sin afectar el trato digno que cada consumidor merece“.

“Como institución, reiteramos que las medidas de control deben aplicarse con respeto, profesionalismo y de forma proporcional, considerando que los consumidores también tienen un rol clave en fomentar un entorno de consumo seguro y responsable”, recalcó el Sernac.

Recordó además que la Ley 20.609 define la discriminación arbitraria como toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable o que cause privación, perturbación o amenaza a los derechos fundamentales que se establecen en la Constitución.