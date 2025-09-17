Tiendas en barrios de lujo, cadenas de descuento y perfumes por hasta $ 2 millones: la red de hermanos denunciada por el SII

Los hermanos Ricky y Deepy Dayanani están relacionados a RD Las Américas y Alisha Perfumes conocida por su propuesta de descuentos.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció una nueva querella en el marco de la persecución de la evasión tributaria.

De acuerdo con lo revelado por Pulso, el servicio se querelló contra los dueños de Dayanani Prestige Group y acusó maniobras que constituirían delitos tributarios por medio de sus vehículos de inversión, entre ellos Shivsai SpA.

La querella apunta a los fundadores del grupo, los hermanos de origen indio Ricky y Deepu Dayanani, quienes a través de una serie de maniobras con sus empresas dedicadas a la venta de perfumes habrían generado un perjuicio fiscal, de acuerdo con el SII, sería del orden de $3 mil millones.

Los nexos: del lujo a tiendas de descuento

Los hermanos Ricky y Deepy Dayanani son reconocidos por su vínculo con la casa de perfumes de lujo en Chile, Maison Niche. Rodeados de celebridades de la farándula nacional, tuvieron por más de tres años una tienda en el Distrito de Lujo del Parque Arauco y hasta hace poco otra sede en el exclusivo barrio de Alonso de Córdova, donde solían realizar eventos top para sus lanzamientos.

Con esta marca se dedican a la venta de fragancias exclusivas que muchas veces no se venden en multitiendas y de marcas solo reconocidas en el circuito de lujo. Los perfumes de Maison Niche cuestan hasta $2,8 millones (marca Creed Aventus Men 980 ml), u otros como el Tiziana Terenzi a $945 mil los 100 ml. La fragancia más “económica” del portafolio es una que cuesta $66.990.

El vínculo con otras cadenas

Al revisar la malla societaria de los hermanos, están relacionados con varias tiendas conocidas por los seguidores de descuentos en perfumes.

Entre la red de empresas que se les vincula, se indica vínculos de Shivsai SpA y de otras sociedades limitadas y por acciones, con la cadena RD Las Américas, que se ha extendido por varios puntos de Providencia vendiendo perfumes más baratos.

La tienda tiene locales en calle Ahumada y en Nueva Providencia, en el acceso al metro Los Leones. En ellas no solo comercializan perfumes, sino también relojes de conocidas marcas y otros accesorios.

Sus vínculos también los relacionan con tiendas de venta de reconocidas marcas en la zona franca de Iquique, entre ellas Importadora SAI y DPG Duty Free. Esta última suma productos capilares, joyas, lentes de sol, licores y productos electrónicos. Marcas como Tommy, Kipling, Thomas Sabo y Ray-Ban son parte de la oferta.

Otra empresa de descuento de perfumes ligada a los hermanos es Alisha Perfumes. La firma, que tiene locales en los malls Costanera Center y en el Mall Plaza Vespucio, indica en su política de Términos y Condiciones ser representada por Shivsai SpA.