Google pagará US$ 24,5 millones tras demanda de Trump: en qué se gastará el dinero según el acuerdo

La Casa Blanca y otros demandantes serán los grandes beneficiados del pago que hará el gigante tecnológico.

Google pagará $24,5 millones de dólares para resolver una demanda que fue presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que su cuenta de YouTube fuera suspendida. La medida del gigante de la tecnología había sido adoptada luego del asalto al Capitolio del pasado 6 de enero de 2021.

El acuerdo extra judicial, revelado el lunes y dado a conocer por la agencia de noticias Bloomberg, estableció dos pagos por separado que en total suman la cifra antes mencionado. El primero y más importante es un depósito de $22 millones de dólares para la “construcción del Salón de Baile Estatal de la Casa Blanca“.

La iniciativa se trata de una ampliación planificada del Ala Este de la casa de Gobierno estadounidense, que pretende dar lugar a un recinto de 8.360 metros cuadrados con una capacidad para 900 personas aproximadamente.

El resto de la indemnización, por su parte, irá a parar a otros demandantes que se unieron a las reclamaciones de Trump contra Google, como la organización sin fines de lucro Unión Conservadora Estadounidense.

De acuerdo al expediente judicial, el mandatario acusó que la suspensión de su canal había sido un acto de censura ilegal.

Con estos pagos la compañía se anota como el tercer gigante tecnológico en llegar a un acuerdo de esta naturaleza con el líder republicano, luego de que Facebook, propiedad de Meta, y Twitter, ahora X, también suspendieran sus cuentas en sus plataformas. Ambas redes sociales habían alegado que sus publicaciones podían incitar a la violencia durante los disturbios de 2021.

Bajo ese paradigma, la primera de ellas acordó el pasado enero resolver la demanda de Trump con una indemnización de $25 millones de dólares. Luego, un mes más tarde, la compañía propiedad de su entonces asesor Elon Musk aceptó un pago de $10 millones de dólares.