WhatsApp lanza traducción de mensajes en Android e iOS: incluye conversión automática de conversaciones

Las traducciones se realizan en el mismo dispositivo, privilegiando la seguridad y el cifrado extremo a extremo.

WhatsApp comenzó a desplegar una función de traducción de mensajes en iOS y Android en 180 países para facilitar los chats entre distintos idiomas a los viajeros o personas que necesiten comunicarse con alguien en el extranjero. El lanzamiento abarcó ambas plataformas con un conjunto limitado de idiomas y se prevé que se ampliará en los meses siguientes.

En Android, la traducción está disponible en seis idiomas: inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe. Por su parte, los usuarios de iPhone podrán traducir más de 19 idiomas, incluidos italiano, francés, alemán, japonés, chino mandarín, turco, ucraniano y tailandés. La función puede desempeñarse en chats individuales, chats de grupo y canales de difusión.

Para traducir un mensaje en Android, los usuarios deben mantener presionado un mensaje y tocar Traducir, para luego seleccionar el idioma de origen o destino. En iOS, los usuarios deben presionar, tocar los tres puntos, elegir Traducir y seleccionar un idioma. Al utilizarse por primera vez, la app permite descargar los archivos de idioma necesarios para futuras traducciones.

WhatsApp indicó que las traducciones se realizarán en el dispositivo para proteger la privacidad de los chats, y añadió que el procesamiento en el teléfono significa que la empresa no puede acceder al contenido de los mensajes, preservando así la intimidad junto al cifrado de extremo a extremo.

Meta, la empresa madre de la aplicación, detalló que la función utiliza inteligencia artificial y ofrecía una alternativa a cambiar a la aplicación en vez de Google Traductor.

A medida que avanza el despliegue, WhatsApp aseguró que llegaría a una parte cada vez mayor de sus más de 3.000 millones de usuarios y que añadiría más idiomas con el tiempo. “Por eso estamos muy emocionados de llevar la función de traducción de mensajes a WhatsApp, para que puedas comunicarte más fácilmente entre idiomas“, dijo la app, según recoge Mirror, medio británico.

“Esperamos que esta función ayude a derribar las barreras del idioma y permita a los usuarios conectarse más profundamente con sus seres queridos y comunidades de todo el mundo“, puntualizaron desde la compañía.