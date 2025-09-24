Quién es Errol Musk, el padre de Elon acusado de abuso sexual contra cinco de sus hijos e hijastros

La investigación de The New York Times reveló que, incluso, habría tenido un hijo con una de sus hijastras por un presunto abuso ocurrido años atrás.

Una investigación publicada por The New York Times reveló que Errol Musk, padre de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, es acusado de abusar sexualmente de cinco de sus hijos e hijastros cuando eran menores desde 1993. Se trata de una parte de la vida menos conocida del CEO de Tesla, donde diversos familiares le han pedido su ayuda e intervención.

Errol Musk tiene 79 años y vive en Sudáfrica y se ha mantenido al margen de los medios de comunicación y las redes sociales, con algunas entrevistas concedidas a importantes medios como el mismo The New York Times o The Sun.

En parte se debe también al distanciamiento de Elon con su progenitor, quien en 2017 declaró entre lágrimas a la revista Rolling Stone que su padre había hecho “casi todas las cosas perversas que te puedas imaginar”.

Consultado por el medio estadounidense sobre estas acusaciones, Errol afirmó que “los reportes son falsos y disparatados en extremo“. Asimismo, aseguró que las conversaciones habían sido inventadas por familiares al incitar “a los niños a decir cosas falsas” y que su objetivo era intentar obtener dinero de su hijo.

Las acusaciones de abuso contra Errol Musk

El Times reportó que la primera acusación fue por parte de su hijastra en 1993, quien le dijo a sus familiares que Errol la había tocado cuando estaban en su casa familiar. En ese entonces, era una niña de cuatro años.

Una década después, la misma joven aseguró haberlo encontrado oliendo su ropa interior usada. Tras algunos años, de acuerdo al relato familiar, ella habría tenido una hija con el hombre de 79 años. La joven ha mantenido problemas con las drogas producto del trauma de los cuales se habría rehabilitado, mientras que su madre —quien se casó dos veces con Errol— ha lidiado con problemas de salud mental.

La última denuncia habría ocurrido en 2023, cuando su hijo de cinco años mencionó haber sido manoseado por Musk. Ante este hecho, una trabajadora social tuvo que intervenir.

Otras cinco denuncias de sus hijas y un hijastro se añaden a las anteriores, donde hubieron tres investigaciones policiales independientes según reportó el diario: dos de ellas concluyeron, mientras que de la tercera no hay datos. Pese a ello, no hay ningún documento que determine que Errol Musk haya sido condenado por algún delito.

Elon Musk, por su parte, no se ha pronunciado sobre las acusaciones. Sin embargo, la publicación asegura que Elon ha prestado apoyo económico a su familia y a los hermanos del tercer matrimonio de su padre.