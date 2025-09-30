Montes y deudas del Minvu con inmobiliarias y constructoras: “Van a quedar pagadas este Gobierno”

Carlos Montes argumentó que los montos involucrados son “un noveno o un décimo” de los USD 1.000 millones denunciados.

Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), salió al paso de la millonaria deuda que mantendría la cartera con diversos actores del sector, como inmobiliarias, proveedores y constructoras.

Al respecto, el secretario de Estado descartó de plano que los dineros involucrados ronden los USD 1.000 millones, como lo alertaron en el mercado.

“Decir que hay una deuda de US$1.000 millones no tiene ninguna base, en ningún dato”, dejó en claro el ministro Montes.

Ante esto, el titular del Minvu detalló que “todos los datos nuestros indican que esto es entre un noveno o un décimo de esa cifra. Es otra cantidad muy distinta”.

“Nosotros le podemos decir con toda claridad que todas las deudas con las viviendas del Plan de Emergencia Habitacional van a quedar pagadas en este Gobierno”, aseguró Carlos Montes.

Con estas declaraciones, el ministro de Vivienda respondió a lo expresado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), que aseguró que “desde mayo de este año hemos recibido antecedentes de empresas socias respecto a la demora en los pagos y en la entrega de anticipos destinados a la construcción de viviendas con subsidio estatal”.