Elon Musk supera los USD 500.000 millones de patrimonio neto: es el primero en lograrlo en la historia tras repunte de Tesla

El repunte de Tesla tuvo que ver con un enfoque hacia la aplicación de inteligencia artificial y la robótica.

Elon Musk se convirtió en la primera persona en alcanzar un patrimonio neto de 500.000 millones de dólares, según reportó Forbes, estableciendo un récord mundial. La revista especializada estimó la riqueza del magnate en 499.500 millones de dólares después de que superara brevemente la cifra antes mencionada en medio del alza de las valoraciones de sus diversas empresas.

El alza reflejó un repunte más amplio en las acciones de Tesla tras un turbulento inicio de 2025, a medida que mejoró el sentimiento de los inversores hacia Musk y su renovado enfoque en sus empresas. El negocio de los autos eléctricos tuvo que afrontar diversos desafíos, entre ellos la caída de ventas en Europa y la creciente competencia de firmas chinas, lo que motivó a la empresa a pivotar su enfoque hacia la inteligencia artificial y la robótica.

La capitalización bursátil de Tesla se encuentra nuevamente a menos del 10% de su máximo histórico, alcanzado en diciembre. La participación accionaria del magnate de origen sudafricano en la empresa representa el 12% del capital, monto valorado en 191.000 millones de dólares.

Las ganancias del patrimonio de Musk también se alimentaron de SpaceX, cuya valoración aumentó en unos 50.000 millones de dólares desde diciembre.

The Economic Times situó al empresario estadounidense Larry Ellison en segundo lugar con alrededor de 350.700 millones de dólares. En septiembre, Ellison superó brevemente a Musk después de que las acciones de Oracle subieran más de un 40%. Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, le seguía con 245.800 millones de dólares.

Tras graduarse en la Universidad de Pensilvania y abandonar Stanford, Musk vendió Zip2 por más de 300 millones de dólares en 1999, su primer gran éxito en el rubro empresarial. Su siguiente empresa se integró en PayPal, que eBay compró en 2002 por 1.500 millones de dólares. Fundó SpaceX en 2002, asumió la presidencia de Tesla en 2004 y fue nombrado director ejecutivo en 2008. Asimismo, es el máximo controlador de Neuralink y The Boring Company.