Grokipedia, la iniciativa de Elon Musk que busca competir contra Wikipedia: sus diferencias y cómo funcionará

En X lo definió como “una mejora enorme” con conocimiento colaborativo impulsado por IA, sin dar fecha de lanzamiento.

Elon Musk anunció recientemente el lanzamiento de Grokipedia, una nueva plataforma de conocimiento colaborativo impulsada por Inteligencia Artificial, que buscará posicionarse como una alternativa directa a Wikipedia.

El magnate describió la herramienta en un escueto mensaje en X como “una mejora enorme” y “un paso necesario hacia el objetivo de xAI de comprender el Universo”.

“Únanse a @xAI y ayuden a construir Grokipedia, un repositorio de conocimiento de código abierto que es muy superior a Wikipedia. ¡Esto estará disponible para el público sin restricciones!”, agregó. Sin embargo, el multimillonario no reveló fechas ni detalles técnicos sobre el funcionamiento específico de la nueva plataforma.

Grokipedia combinará la estructura de una enciclopedia tradicional con las capacidades conversacionales de los modelos de lenguaje de xAI, la compañía de IA de Musk. La plataforma permitirá generar y organizar contenido de manera automática o semiautomática, habilitar interacciones en tiempo real con los usuarios y utilizar fuentes hoy vetadas por Wikipedia. Aún se desconoce si su uso será gratuito o requerirá suscripción.

La elección del nombre une el término Grok —una referencia a la comprensión intuitiva, y también al nombre del chatbot de xAI— con pedia, evocando el formato enciclopédico. Según Musk, el objetivo es construir un repositorio “sin restricciones”, lo que también responde a sus críticas persistentes hacia Wikipedia.

“Wikipedia es increíblemente sesgada; un ejército de activistas de izquierda mantiene las biografías y se opone a cualquier corrección razonable“, afirmó Musk en diciembre de 2024. Estas declaraciones surgieron tras una controversia con una entrada de Wikipedia que lo acusaba de hacer un saludo nazi, algo que él mismo desmintió.

Expertos en la materia advierten que Grokipedia podría reproducir nuevos sesgos y enfrenta desafíos en cuanto a transparencia editorial. A pesar de eso, Musk apuesta por un modelo que reconfigure cómo se produce y consume el conocimiento online.