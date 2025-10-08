IPC de septiembre: el producto que aumentó su precio casi un 20%

Durante el noveno mes del año, el índice presentó una variación mensual de 0,4%, acumulando un total de 3,3% en el año.

Durante septiembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,4%, acumulando un total de 3,3% en el año y un 4,4% a doce meses, consignó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En el detalle, durante el noveno mes del año, fueron nueve de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en este índice.

Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas (0,8%) con 0,185 puntos porcentuales (pp.), y recreación, deportes y cultura (1,3%) con 0,059pp. Las que tuvieron bajas mensuales en sus precios están información y comunicación (-0,2%), con una incidencia de -0,014pp.

La fuerte alza de los tomates, según el IPC de septiembre

En cuanto a los productos, según el informe del IPC de septiembre, los tomates se anotaron una fuerte alza durante este mes y llegó al 19%. Con esto, acumuló un total de 15,3%.

El que también tuvo una fuerte alza fue el pasaje en el transporte bus interurbano, que aumentó un 12,8%; llegando a un total de 8,8% en lo que va del año.

La sorpresa la dio la carne de vacuno, puesto que pese a las celebraciones de Fiestas Patrias donde suele subir su valor, tuvo una baja de 2,3%, con una incidencia de-0,052pp., registrando una variación de 4,0% durante el año