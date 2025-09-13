UDI lleva al presidente Boric ante el FMI por sus críticas a informe del Banco Central

Desde la oposición instaron al organismo internacional a pronunciarse sobre las palabras del jefe de Estado respecto al último Ipom.

La UDI, liderada por su timonel Guillermo Ramírez, envió una carta al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que se pronuncie respecto a las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien dejó ver sus “discrepancias” al informe Ipom de Banco Central que dio cuenta de los efectos de la Ley de 40 Horas y el aumento del salario mínimo en el empleo.

En una misiva, firmada por Ramírez y el diputado Felipe Donoso, y enviada a la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, le piden conocer su postura ante las palabras del jefe de Estado.

“En representación del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), nos dirigimos respetuosamente a usted, en su calidad de Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), para manifestar la profunda preocupación que compartimos ante los recientes hechos ocurridos en Chile y que, a nuestro entender, ponen en riesgo la autonomía técnica e institucional de un organismo trascendental para la estabilidad económica y financiera del país, como lo es el Banco Central”, indicaron desde el gremialismo.

En esta línea, recalcaron que “lejos de acoger con prudencia y seriedad este diagnóstico -cuyas conclusiones venían siendo advertidas desde hace bastante tiempo por distintos expertos y el mismo Banco Central-, desde el propio presidente de la República, Sr. Gabriel Boric, hasta distintos parlamentarios de su sector y, con anterioridad, el nuevo ministro de Hacienda, Sr. Nicolás Grau, manifestaron públicamente su discrepancia con el análisis del organismo, señalando -de manera resumida- que el informe carecía de antecedentes técnicos suficientes como para sostener que ambas políticas incidieron en el mercado laboral y que, además, no consideraba otros factores sociales que, para ellos, son igual o, incluso, más determinantes”.

“Estas declaraciones han generado preocupación y alarma en el país. Así lo han expresado diversos académicos, economistas y expertos, quienes advirtieron -y en ello coincidimos plenamente- que se trata de un grave intento por relativizar y desacreditar un informe técnico elaborado por la principal autoridad económica de Chile, que históricamente ha sido reconocida por su independencia y rigor metodológico”, acusaron desde la UDI.

Junto con ello, la UDI aseveró que las declaraciones del presidente Boric “apuntan más bien a ejercer una presión política indebida sobre dicho organismo, lo que no sólo erosiona la confianza que los chilenos han depositado en él, sino que también sienta un peligroso precedente ante los futuros debates económicos”.