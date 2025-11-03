Metro lanza tarjeta de prepago con Visa: hasta $500 mil de saldo, sin mantención y compras en el extranjero ¿Dónde conseguirla?

Se trata de una tarjeta física y digital que permitirá la provisión de fondos, pagos de cuentas, compras en comercios y funcionará tal como una de débito.

Metro entra con todo al sistema de medios de pago. Esto, luego de acordar para este martes el lanzamiento —en estaciones clave de la red— de su nueva tarjeta de prepago en asociación con Visa.

Se trata de una tarjeta física y digital que permitirá la provisión de fondos, pagos de cuentas, compras en comercios y funcionará tal como una de débito, con un límite de acumulación de hasta $500 mil. También podrá utilizarse en el extranjero.

El “plástico” fue bautizado como MetroMUV y estará disponible en formato físico y digital, lo que permitirá a las personas realizar compras en comercios presenciales y online, tanto en Chile como en el extranjero, además de efectuar transferencias y pagar el transporte público.

Cabe recordar que Metro creó esta filial específicamente con este objetivo: diversificar sus ingresos y convertirse en un ecosistema de pagos. La empresa fue autorizada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y su atractivo es que la cuenta no tiene costo de mantención ni de administración.

El lanzamiento permitirá a los 2,5 millones de usuarios optar gratuitamente a la tarjeta por cargas desde $1.000 hasta el 31 de diciembre (o hasta completarse 200 mil unidades), inicialmente en las estaciones La Moneda y Los Leones, a las que luego se sumarán nuevos puntos.

La tarjeta puede recargarse directamente en las boleterías del Metro o a través de la app MetroMUV.

Diversificar fuentes de ingreso

“Una de sus principales innovaciones es que integra el centro bip! directamente en el teléfono, permitiendo a los usuarios del Metro, buses Red y Tren Nos generar pasajes con código QR utilizando el saldo disponible en la billetera, sin necesidad de cargar una tarjeta bip! física. Además, la app entrega la posibilidad de acceder a beneficios a través del programa daleQR!, potenciando así una experiencia de viaje más ágil y conveniente”, explicó Metro.

El objetivo de la tarjeta es aprovechar el potencial de una billetera digital para integrarse con otros medios de transporte y también operar entre bancos, permitiendo transferencias. La meta es superar el millón de usuarios activos durante el primer año.

“MetroMUV Visa es un paso más en la evolución de Metro hacia una movilidad más moderna, inclusiva y conectada. Representa la unión entre tecnología, transporte y servicios financieros, con el mismo propósito que nos guía hace 50 años: acercar a las personas a vivir una mejor ciudad”, señaló el gerente general de Metro, Felipe Bravo.

El ejecutivo agregó que el objetivo es fortalecer el desarrollo de los negocios no tarifarios, que hoy representan cerca del 16% de los ingresos de la empresa estatal.