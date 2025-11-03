TVN aclara montos involucrados tras venta de propiedades para paliar crisis económica

La estación pública recalcó que estos valores “están plenamente ajustados a las características de cada propiedad y a las condiciones reales del mercado inmobiliario”.

Televisión Nacional de Chile (TVN) está en medio de un proceso de venta de varios de sus propiedades a lo largo del país, en el marco de su plan para enfrentar su crisis económica.

Ante esto, varias de sus inmuebles fueron enajenados, pero según TVN los montos publicados no responden a los valores reales.

Así, en el caso de la propiedad de Punta Arenas está en un proceso de venta por 90.000 UF (equivalentes a $3.532 millones), mientras que el terreno de Copiapó fue vendido en 8.000 UF (aproximadamente $314 millones).

“En conjunto, ambas operaciones totalizan 98.000 UF, equivalentes a $3.846 millones, cifras sustancialmente menores a las mencionadas en algunas publicaciones de prensa”, puntualizó TVN.

En esta línea, la estación pública recalcó que estos valores “están plenamente ajustados a las características de cada propiedad y a las condiciones reales del mercado inmobiliario”.

“Es fundamental subrayar que esta operación no compromete la presencia ni la operación regional de TVN, y no afecta su patrimonio cultural, histórico ni audiovisual. La difusión y cobertura regional del canal están plenamente aseguradas, manteniendo su compromiso con todas las regiones del país”, precisó en una declaración pública.