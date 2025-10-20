Sernac inicia procedimiento para que Awto devuelva dinero por servicios no prestados

El Sernac sostuvo que durante este año ha recibido alrededor de 140 reclamos por parte de consumidores que tenían contratado el servicio con Awto.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó este lunes que inició un Procedimiento Voluntario Colectivo con la empresa Awto.

De acuerdo con lo detallado por el servicio, el propósito del proceso es que la compañía, que cerró sus operaciones en Chile el pasado 30 de abril, restituya el dinero a todas las personas afectadas junto con los respectivos reajustes e intereses.

El Sernac sostuvo que durante este año ha recibido alrededor de 140 reclamos por parte de consumidores que tenían contratado el servicio con la empresa Awto.

“Las personas reclaman principalmente porque, luego del cierre de sus operaciones, la empresa no les devolvió el dinero pagado previamente por servicios no prestados, así como por garantías y cargas de combustible pagadas por los propios usuarios, entre otros“, recalcó el servicio.

Sernac explicó dónde reclamar incumplimientos de Awto

Recordó que la empresa Awto ofrecía el servicio de “carsharing”, que consistía en el arriendo, mediante una aplicación, de vehículos por minutos, horas o días.

Pese a que al anunciar su cierre de actividades en el país Awto sostuvo que permitiría “que los usuarios finalicen sus viajes y gestionen reembolsos de créditos no utilizados”, al cesar sus operaciones, “el proveedor no habría cumplido con las devoluciones comprometidas con los usuarios“.

“Asimismo, los reclamos indican que los canales de atención de Awto no brindan respuesta oportuna a sus solicitudes o bien prometen fechas para devoluciones que posteriormente no se cumplen“, añadió el Sernac.

Por ello, el servicio recalcó que “cuando un proveedor cierre sus operaciones de forma definitiva, este debe devolver a los consumidores todo el dinero cobrado por servicios o productos que ya no se entregarán“.

Finalmente, el Sernac llamó a reclamar en sus plataformas “en caso de que Awto no haya devuelto tu dinero o bien te haya dado respuestas evasivas sobre las devoluciones“.

En caso de problemas, puedes realizar sus reclamos en: